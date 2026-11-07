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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدفاع المدني بغزة: 2000 مبنى مهدد بالانهيار في القطاع

غزة
غزة
هاني حسين

أكد الدفاع المدني بغزة، أن أكثر من 2000 مبنى مهددة بالانهيار في القطاع ما لم يسمح بإدخال المعدات اللازمة للتعامل معها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

في سياق متصل، أكد الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ، أن الوضع داخل قطاع غزة مأسوي جدا جراء المنخفض الجوي التي تتعرض له البلاد حاليا ، حيث يفترش النازحون الشوارع بلا مأوى ويواجهون الموت بردا.

وقال المتحدث في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية إن مياه الأمطار أغرقت المواطنين واختلطت بمياه الصرف الصحي ما أدى إلى غرق عدد كبير من المخيمات بمياه الأمطار والصرف الصحي ما يسبب انتشار كبير للأمراض".


وأضاف أن المنخفض الجوي تسبب في غرق 70 ألف خيمة تؤوي عشرات الآلاف من النازحين إلى جانب انهيار عشرات الجدران في قطاع غزة ما أسفر عن وقوع إصابات ، لافتا إلى أن المستشفيات المتواجدة في القطاع تعاني من النقص الكبير في الأدوات والمستلزمات الطبية.

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