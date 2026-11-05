ببطارية ضخمة.. سامسونج تغزو الأسواق بهاتف جديد.. إليك أهم مواصفاته

يبدو أن شركة سامسونج تستعد لكسر القاعدة التي طالما حافظت عليها في هواتفها المتوسطة؛ حيث تشير أحدث التقارير إلى أن هاتف Galaxy A38 القادم سيشهد قفزة نوعية في سعة البطارية، لتتجاوز السعة التقليدية (5000 مللي أمبير) التي اعتمدت عليها السلسلة لسنوات طويلة.

إليك أبرز ما كشفته التسريبات حول الهاتف المتوقع إطلاقه في ربيع 2027:

البطارية الأكبر في تاريخ السلسلة بأوروبا

بحسب موقع GalaxyClub، سيرتفع حجم البطارية إلى 5882 مللي أمبير/ساعة، ومن المرجح تسويقها رسميًا بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة بزيادة تصل إلى 20% مقارنة بالإصدارات السابقة مثل A37 وA31

تشير التقارير إلى أن سامسونج لن تعتمد على تقنية السيليكون والكربون في تصنيع هذه البطارية ومن المتوقع الإبقاء على سرعة الشحن السلكي الحالية وقدرها 45 واط.

المواصفات الأخرى

باستثناء الطفرة في عمر البطارية، ستظل بقية المكونات الأساسية مألوفة وشبيهة بالإصدارات السابقة (A36 وA37)، وتتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا أمامية (سيلفي) بدقة 12 ميجابكسل.

موعد الإطلاق والأسعار المتوقعة

شهدت أسعار هذه السلسلة تصاعدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع مع الإصدار القادم وقد طُرح هاتف A36 بسعر 379 يورو، وتبعه A37 بسعر بدأ من 429 يورو ووصل لاحقًا إلى 469 يورو.

تشير التقديرات إلى أن سعره سيقترب من حاجز 500 يورو.

يُتوقع إطلاق الهاتف رسميًا رفقة شقيقه الأكبر Galaxy A58 (والذي قد يحصل على نفس ترقية البطارية) خلال شهر مارس أو أبريل من عام 2027.



