مصر للطيران تعزز حضورها العالمي من قلب لندن خلال مشاركتها في WTM 2026

تسجل مصر للطيران حضورًا بارزًا ضمن المشاركة المصرية في معرض سوق السفر العالمي WTM London 2026، الذي تستضيفه العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري بمركز ExCeL London، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء وممثلي مؤسسات الطيران والسياحة من مختلف دول العالم.

وتأتي مشاركة مصر للطيران هذا العام في ظل مكانة استثنائية تحظى بها مصر خلال المعرض، باعتبارها الشريك الرئيسي (Premier Partner) لأول مرة، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام الدولي بالمقصد السياحي المصري، ويمنح المشاركة المصرية فرصة أوسع للتواصل مع الأسواق العالمية واستعراض ما تمتلكه مصر من مقومات سياحية متنوعة.

وشهد جناح مصر للطيران زيارة شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، حيث عكست الزيارة أهمية التنسيق والتكامل بين قطاعي الطيران والسياحة في دعم جهود الدولة للترويج للمقصد المصري، كما أشاد سيادته بالدور الذي تضطلع به مصر للطيران في ربط مصر بمختلف الأسواق العالمية، وتعزيز حركة السياحة الوافدة، بما يدعم تنافسية القطاع السياحي المصري على المستوى الدولي.

وضم وفد مصر للطيران أشرف راتب رئيس قطاع السياحة (الكرنك) بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وإنجي نبيل مدير إقليم مصر للطيران بالمملكة المتحدة وعددًا من ممثلي شركة مصر للطيران، في إطار تكامل الجهود وتوحيد الرؤى لدعم مشاركة الشركة وتعزيز حضورها خلال فعاليات المعرض.

وعلى مدار فعاليات المعرض، شهدت أجندة وفد مصر للطيران عددًا من الاجتماعات المتخصصة مع ممثلي المطارات وشركات الطيران ومنظمي الرحلات والمؤسسات السياحية الدولية والشركات المتخصصة بمجالات التسويق والإعلان، لمناقشة فرص تطوير التعاون وفتح مجالات جديدة للشراكة.

ولم تغب الأنشطة التفاعلية عن مشاركة الشركة، حيث قدم جناح مصر للطيران مجموعة من الفعاليات والمسابقات لزواره، تتضمن ساعة الحظ وتقديم هدايا متنوعة على الفائزين في السحب، في إطار حرص الشركة على تقديم تجربة مميزة للزائرين وتعريفهم بخدماتها بصورة مبتكرة.

وتعكس مشاركة مصر للطيران في WTM London 2026 توجهها نحو تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، والاستفادة من المنصات العالمية الكبرى لبناء شراكات جديدة وتطوير علاقاتها التجارية والتسويقية، بما يدعم خطط التوسع في شبكة الوجهات ويعزز دور الناقل الوطني في تنشيط السياحة الوافدة وترسيخ مكانة مصر على خريطة السفر العالمية.