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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العاهل الأردني: لن نسمح بتهديد أمن المملكة أو إيذاء مواطنيها

أمن الاردن
أمن الاردن
ملك ريان

جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تأكيد موقف بلاده الحازم تجاه أي تهديدات تستهدف أمن المملكة أو سلامة مواطنيها، مشددا على أن الأردن لن يسمح لأي طرف بتهديد أمنه أو إلحاق الأذى بأبنائه، وأن حماية المواطنين والحفاظ على استقرار البلاد يأتيان في مقدمة الأولويات الوطنية.

وأكد الملك عبد الله الثاني أن المملكة لن تتهاون في محاربة الإرهاب والتطرف، في رسالة تعكس تمسك الدولة الأردنية بمواصلة التصدي لكل أشكال التهديدات الأمنية، ورفض أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو المساس بأمن المجتمع الأردني.

وتحمل تصريحات العاهل الأردني تأكيدا على ثبات الموقف الرسمي تجاه التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، في ظل ما تشهده من اضطرابات وصراعات وتنامي المخاطر المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة والتهديدات العابرة للحدود، والتي تفرض تحديات متزايدة على أمن الدول واستقرارها.

ويأتي التشديد الأردني على مكافحة الإرهاب في إطار استراتيجية أوسع تستهدف حماية الجبهة الداخلية، وتعزيز قدرة المؤسسات الأمنية على التعامل مع التهديدات المختلفة، إلى جانب مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابع الإرهاب، باعتبار أن المواجهة لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فقط، بل تشمل أيضا التصدي للأفكار التي تغذي العنف والتطرف.

كما تعكس هذه التصريحات حرص الأردن على الحفاظ على أمن مواطنيه في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، والتأكيد على أن المملكة لن تسمح بتحويل أراضيها أو أمنها إلى ساحة للتهديدات أو تصفية الحسابات، مع استمرار التزامها بحماية سيادتها ومصالحها الوطنية.

ويؤكد الموقف الأردني، في هذا السياق، أن مواجهة الإرهاب والتطرف تظل أولوية أساسية للدولة، وأن الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها مسؤولية لا تقبل التهاون، في ظل إصرار القيادة الأردنية على التصدي لأي محاولات تستهدف سلامة المواطنين أو تهدد أمن البلاد


 

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