ثورة الزراعة الذكية.. جامعة الوادي الجديد تطلق مؤتمر شباب الباحثين

تستعد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد لتنظيم مؤتمر شباب الباحثين تحت شعار «ثورة الزراعة الذكية.. ابتكار اليوم لغذاء الغد»، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2026، بقاعة كلية الزراعة بالجامعة، بمشاركة شباب الباحثين والمهتمين بالمجالات الزراعية، في إطار دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع الزراعي.

منصة علمية لدعم الباحثين الشباب

وأكد الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد ورئيس المؤتمر، أن تنظيم المؤتمر يستهدف توفير منصة علمية تتيح لشباب الباحثين عرض نتائج أبحاثهم وأفكارهم الابتكارية، وتبادل الخبرات والرؤى العلمية، ومناقشة الحلول المقترحة للتحديات التي تواجه قطاعي الزراعة والغذاء، بما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الباحثين وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع.

وأضاف أن المؤتمر يعكس أهمية مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة في المجال الزراعي، مشيرًا إلى أن مستقبل الزراعة يعتمد على توظيف المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وليس فقط تطوير أساليب الإنتاج التقليدية، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد ويعزز استدامة الإنتاج الزراعي.

رعاية وإشراف أكاديمي

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور أحمد فاروق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فيما يتولى الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة، رئاسة المؤتمر، والدكتور حاتم حمدون، وكيل الكلية، مقررًا للمؤتمر.

ويتولى التنسيق للمؤتمر كل من الدكتور محمد كمال والدكتور أحمد سليمان، منسقي المؤتمر، للعمل على تنظيم الفعاليات وإتاحة الفرصة أمام الباحثين للمشاركة وتقديم إسهاماتهم العلمية.

دعوة للمشاركة في فعاليات المؤتمر

وتدعو كلية الزراعة شباب الباحثين والمهتمين بالشأن الزراعي إلى المشاركة في المؤتمر، وتقديم أبحاثهم وأفكارهم التي تسهم في تطوير الممارسات الزراعية واستكشاف تطبيقات الزراعة الذكية، بما يواكب التحديات الراهنة ويدعم تحقيق الأمن الغذائي.



ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار اهتمام جامعة الوادي الجديد بدعم البحث العلمي وتشجيع الكوادر البحثية الشابة، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات العلمية، بما يسهم في تحويل الابتكارات البحثية إلى حلول عملية تدعم مستقبل الزراعة المستدامة.