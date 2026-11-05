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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة فورية لشكوى مواطن ضبط أغذية منتهية الصلاحية بأحد المحال التجارية

شكوى مواطن تتحول إلى تحرك رقابي بحي الزهور
شكوى مواطن تتحول إلى تحرك رقابي بحي الزهور

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد جهودها الرقابية المكثفة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة السلع المتداولة بالأسواق.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، ومتابعة الأستاذ  محمد حلمي أحمد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف الأستاذة  أماني مسعد صقر، وكيل المديرية

 شكوى مواطن تتحول إلى تحرك رقابي بحي الزهور

استجابةً لشكوى واردة عبر الصفحة الرسمية لمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، بشأن وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية بأحد المحال التجارية بنطاق حي الزهور، تم فحص الشكوى والتحقق منها على الفور.

وتمكنت الحملة الرقابية، بقيادة أحمد العربي، مدير إدارة الرقابة المركزية، و نهى زكريا الفقيري، مدير إدارة الحوكمة بالمديرية، و حنان الحاروني، كبير المفتشين، من ضبط كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، شملت منتجات ألبان و أكياس بطاطس ومنتجات كيك و مشروبات غازية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة، منعًا لتداول السلع غير الصالحة للبيع، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

 تموين بورسعيد: شكواك محل اهتمام ومتابعة

أكدت المديرية أن شكاوى المواطنين تمثل محورًا مهمًا في توجيه العمل الرقابي، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو ممارسات تضر بصحتهم وحقوقهم عبر الصفحة الرسمية أو قنوات الشكاوى المعتمدة.

كما شددت على أن التأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع مسؤولية قانونية، وأن أي مخالفة يتم رصدها ستواجه بالإجراءات القانونية المقررة.

بورسعيد التموين والتجارة الداخلية محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

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