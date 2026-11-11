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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف ميزتين ذكيتين في لوحة مفاتيح سامسونج بتحديث One UI 9.5

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن مفاجآت تستعد شركة "سامسونج" (Samsung) لطرحها في تحديث واجهتها القادم (One UI 9.5).

ويتضمن التحديث أدوات ذكاء اصطناعي جديدة مدمجة في لوحة مفاتيح سامسونج لتسهيل الكتابة واختصار الوقت.

اختصار الكلام وترجمة فورية

وبحسب تقرير نشره موقع "فون أرينا" (PhoneArena) التقني، سربت قناة (The Cipher Project) تفاصيل التحديث المنتظر.

وستضيف سامسونج ميزتين رئيسيتين تعتمدان على "ذكاء جالاكسي" (Galaxy AI) داخل لوحة المفاتيح الأساسية للهواتف.

الميزة الأولى تحمل اسم "تقصير" (Shorten)، وتقوم هذه الأداة الذكية بتلخيص الرسائل الطويلة ورسائل البريد الإلكتروني مع الحفاظ على معناها الأصلي. 

وسيوفر عليك عناء إعادة صياغة الكلام الطويل يدوياً قبل إرساله.

أما الميزة الثانية فهي "الترجمة" (Translate)، وهي تتيح لك ترجمة النصوص فوراً من لغة لأخرى وأنت تكتب، دون الحاجة لنسخ الكلام وفتح تطبيقات ترجمة خارجية.

منافسة شرسة ومزايا إضافية

وأوضح التقرير أن هدف سامسونج من هذا التحديث هو منافسة لوحة مفاتيح جوجل الشهيرة (Gboard)، حيث ترغب الشركة في إقناع مستخدميها بالاعتماد على لوحة سامسونج الافتراضية، بدلاً من تحميل لوحات مفاتيح خارجية تمتلك بالفعل هذه المزايا.

إلى جانب ذلك، سيشمل تحديث (One UI 9.5) تغييرات أخرى مثيرة، مثل تصميم جديد لتطبيق التقويم (Calendar). 

كما سيضم أدوات ذكية لتخصيص شكل الشاشة بسهولة، وتطويراً لأوامر المساعد الصوتي "بيكسبي" (Bixby).

موعد وصول التحديث للهواتف

ومن المتوقع أن تبدأ النسخة التجريبية (Beta) للتحديث الجديد في الظهور أواخر هذا الشهر أو خلال شهر ديسمبر القادم. وستكون سلسلة هواتف "جالاكسي S26" هي أول من يختبر هذه المزايا الجديدة.

بينما ستنطلق النسخة النهائية والمستقرة من الواجهة رسمياً لجميع المستخدمين، بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف "جالاكسي S27" الجديدة مطلع عام 2027.

Samsung One UI 95 سامسونج Galaxy AI Shorten translate calendar

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