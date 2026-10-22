شاشة 1.5K وتصميم كاميرا ثوري.. تعرف على ألوان ومواصفات هاتف هواوي بورا 90 بلس

أطلقت هواوي سلسلة هواتف Pura 90 قبل بضعة أشهر فقط، وبدأت التكهنات تنتشر حول انضمام طراز جديد إليها.

قد كشف أحد المسربين المعروفين عن بعض التفاصيل الأولية حول نسخة جديدة محتملة، يبدو أنها مصممة حول نظام كاميرا مميز للغاية.

هواوي بورا 90 بلس

هواوي بورا 90 بلس

بحسب التسريبات يُطلق على الهاتف داخليًا اسم لوسيا، ويُشار إليه أيضًا باسم هواوي بورا 90 بلس وياتي مزود بشاشة 6.8 بوصة بدقة 1.5K ووحدة كاميرا ثلاثية مثلثة الشكل في الزاوية العلوية اليسرى من الجهة الخلفية. أما الألوان المتوقعة فهي الأسود الداكن، والأبيض، والذهبي ، والبنفسجي .

تتجه الأنظار بالكامل نحو الكاميرا الرئيسية في سلسلة هواتف هواوي القادمة، والتي ستأتي بمستشعر RYYB بدقة 50 ميجابكسل وبحجم بوصة كاملة، مدعوماً بفتحة عدسة متغيرة.

ووفقاً للتسريبات، فإن هذا الإعداد الاستثنائي سيكون الوحيد من نوعه في سوق الهواتف الذكية هذا العام.

ميزات هواوي بورا 90 بلس

فقد أشار المُسرّب إلى احتمالية طرحه في النصف الثاني من العام المقبل. يُذكر أن سلسلة Pura 90 الحالية قد أبصرت النور في أبريل 2026؛ حيث ينبض الإصدار القياسي منها بمعالج Kirin 9010S، ويحتفظ بتصميم الكاميرا الخلفية المثلث الشهير. وتضم منظومة التصوير فيه كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل تتيح تقريباً بصرياً حتى 3.7x، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 12.5 ميجابكسل.

وبالنظر إلى التشكيلة الحالية، تتنوع الخيارات المتاحة للمستخدمين لتشمل شاشات ومعالجات وقدرات تصوير متفاوتة؛ إذ ينفرد الطراز القياسي ببطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير وهيكل أكثر نحافة مقارنة بإصداري Pro و Pro Max. وفي هذا السياق، تبدو نسخة Plus المُسربة بمثابة ترقية مكملة للسلسلة وليست بديلاً لأي من هواتفها، حيث تهدف بشكل أساسي إلى تعميم المستشعر الرئيسي الأكبر حجماً على معظم فئات هذه العائلة الرائدة.

إذا تبين أن هذا التسريب حقيقي، فإن هاتف Pura 90 Plus سيحافظ على تركيز السلسلة على أجهزة الكاميرا في وقت لاحق من عام 2026 وسيواصل جهود هواوي في مجال التصوير ضمن تشكيلة Pura.