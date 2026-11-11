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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفيش حاجة هتضيع منك تاني.. تعرف على جهاز Pixel Tag الجديد من جوجل

جهاز Pixel Tag
جهاز Pixel Tag
لمياء الياسين

أطلقت شركة جوجل رسميًا جهاز Pixel Tag المخصص لتتبع الأغراض المفقودة، بسعر يبدأ من 29.99 دولارًا، لينافس بشكل مباشر جهاز AirTag من Apple. ويتيح الجهاز لمستخدمي هواتف أندرويد حديد مواقع مقتنياتهم الشخصية مثل المفاتيح والمحافظ والحقائب بكل سهولة عبر تطبيق Find Hub.

أبرز مواصفات ومميزات Pixel Tag

 يجمع الجهاز بين تقنيتي بلوتوث والنطاق فائق العرض (UWB) لتحديد المسافة والاتجاه نحو الأغراض بدقة عالية، مع دعم كامل لساعات Pixel Watch الذكية.

زُوّد الجهاز بمكبر صوت يصل مستوى صوته إلى 80 ديسيبل (بثلاث درجات مختلفة) لتسهيل العثور عليه في الأماكن القريبة. كما يضم زرًا مدمجًا يتيح لك العثور على هاتفك المفقود وجعله يرن بمجرد الضغط عليه مرتين.

 يتميز بتصميم بيضاوي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويأتي أنحف من منافسه AirTag بسمك يبلغ 0.2 بوصة فقط (مقارنة بـ 0.31 بوصة لـ AirTag)، وبوزن خفيف لا يتجاوز 11.3 جرامًا مع البطارية.

شركة جوجل رسميًا جهاز Pixel Tag

سهولة الوصول لإعداداته

 يعتمد للوصول إلى الأغراض البعيدة على شبكة جوجل الضخمة التي تضم أكثر من مليار جهاز Android حول العالم. كما يسمح بمشاركة موقع الغرض مع ما يصل إلى 10 أشخاص، مما يجعله مثاليًا للمقتنيات المشتركة كمفاتيح السيارة العائلية.

يدعم الجهاز تقنية NFC لسهولة الوصول لإعداداته، ويوفر ميزة "وضع الفقدان" (Lost Mode) التي تسمح لأي شخص يعثر على الغرض بقراءة رسالة قصيرة تتضمن بيانات التواصل مع المالك.

يتمتع بمقاومة للماء والغبار بمعيار IP67 (يصمد تحت الماء بعمق متر لمدة 30 دقيقة)، ويعمل ببطارية CR2032 قابلة للاستبدال تدوم لعام كامل.
يدعم الجهاز الهواتف العاملة بنظام Android 9 والأحدث عبر ميزة الاقتران السريع (Fast Pair). ويتوفر باللونين الفضي والأخضر الفاتح، بسعر 29.99 دولارًا للقطعة الواحدة، أو 99.99 دولارًا للعبوة المكونة من أربعة أجهزة، مع توفر حافظات أنيقة مخصصة له من علامة Bellroy عبر متجر جوجل

جهاز Pixel Tag شركة جوجل مكبر صوت جهاز Android رسالة قصيرة

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