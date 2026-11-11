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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تعيد تعريف المرونة بالكشف عن MateBook Fold S الجديد

هواوي تكشف عن MateBook Fold S الجديد
هواوي تكشف عن MateBook Fold S الجديد
لمياء الياسين

تستعد شركة هواوي لإحداث نقلة نوعية في سوق الحواسيب المحمولة القابلة للطي مع الكشف عن طرازها الجديد كلياً MateBook Fold S، الذي يأتي بتصميم أصغر حجماً وأكثر مرونة مقارنة بالجيل السابق ذي الشاشة الضخمة، مع الحفاظ على تجربة حوسبة متكاملة تجمع بين الحاسوب اللوحي والمحمول في هيكل فائق النحافة.


شاشة داخلية مرنة 
 

يعتمد الحاسوب الجديد على شاشة داخلية مرنة من نوع LTPO OLED بقياس 14.7 بوصة عند فتحها بالكامل، مما يمنح المستخدم مساحة عمل لتعدد المهام. وعند طي الجهاز على هيئة كتاب، يتحول إلى حاسوب مدمج بحجم يقارب الأجهزة اللوحية الصغيرة، مع مفصلة متطورة تجعل أثر الطي شبه غير مرئي. وتتمثل الإضافة الأبرز في تزويد الغطاء الخلفي بشاشة خارجية مربعة الشكل أطلقت عليها الشركة اسم Live Mini Display، تتيح للمستخدم متابعة الوقت والإشعارات وإنجاز مهام سريعة وتخصيص الواجهة دون الحاجة لفتح الشاشة الرئيسية.


نظام HarmonyOS 

يعمل جهاز MateBook Fold S بنظام التشغيل HarmonyOS المخصص للحواسيب، والذي يتكيف تلقائياً مع طرق طي مختلفة ويدعم تطبيقات الإنتاجية مثل حزمة WPS Office وتطبيق الملاحظات 

وعلى صعيد التصوير، يضم الجهاز وحدة كاميرات خلفية بارزة تحمل شعار AI Camera وتحتوي على عدسات متعددة وفلاش LED لتعزيز ميزات الذكاء الاصطناعي في مكالمات الفيديو والتصوير.


الألوان وموعد الإطلاق
 

تطرح هواوي حاسوبها الجديد بثلاثة خيارات لونية أنيقة تشمل: الأبيض والأسود الليلي  والأزرق السحابي  ومن المقرر أن تفتح الشركة باب الحجز المسبق للجهاز في السوق الصينية رسمياً يوم 14 نوفمبر 2026، حيث ستكشف حينها عن التفاصيل الكاملة للمعالج والبطارية والأسعار الرسمية.

الحواسيب المحمولة شركة هواوي الحاسوب اللوحي مهام سريعة مكالمات الفيديو

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