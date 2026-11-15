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قفزة جديدة في سوق الدخان.. ارتفاع أسعار هذا النوع من السجائر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قفزة جديدة في سوق الدخان.. ارتفاع أسعار هذا النوع من السجائر

أسعار السجائر
أسعار السجائر
قسم الخدمات

شهد سوق التبغ والمنتجات الدخانية في مصر تحركاً جديداً في الأسعار، حيث أعلنت شركة «JTI» عن زيادة رسمية في أسعار البيع النهائي للمستهلك لعدد من أصناف السجائر التابعة لها، وذلك اعتباراً من أمس السبت 14 نوفمبر 2026، وفقاً لخطاب رسمي وُجه إلى إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.

​تفاصيل الزيادات وقائمة الأسعار الجديدة

و​تراوحت الزيادات الجديدة للعبوات التي تحتوي على 20 سيجارة ما بين 5 إلى 7 جنيهات بحسب نوع المنتج، لتأتي الأسعار الرسمية الجديدة على النحو التالي:

اسعار السجائر اليوم

​وينستون أزرق: ارتفع سعر العبوة من 73 إلى 78 جنيهًا.

​وينستون أحمر: صعد من 73 إلى 78 جنيهًا.

​وينستون أكسيد: ارتفع من 75 إلى 80 جنيهًا.

​كامل أصفر: قفز من 79 إلى 86 جنيهًا.

​كامل أزرق: صعد من 79 إلى 86 جنيهًا.

​كامل أكتيفيت: ارتفع من 82 إلى 88 جنيهًا.

​مبررات الزيادة وتحركات السوق

اسعار السجائر الجديدة

​وفي تعليقه على هذه التطورات، أوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي، أن هذه الزيادة تأتي في إطار سعي شركات السجائر لتعديل أسعار منتجاتها بالسوق المحلية بما يتناسب مع متغيرات التكلفة.

تحريك الأسعار يتزامن مع قرار فتح الشرائح الضريبية

​وأشار إمبابي إلى أن تحريك الأسعار يتزامن مع قرار فتح الشرائح الضريبية الذي صدر في 5 نوفمبر الجاري، والذي يمنح الشركات الحق في تعديل أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 12% دون الانتقال إلى شريحة ضريبية أعلى. 

سعر السجائر في مصر

وفي الوقت ذاته، أكد أن إتاحة هذه النسبة القانونية لا تعني بالضرورة تطبيق زيادة متطابقة على كافة المنتجات، حيث تظل الأسعار النهائية محكومة بتكلفة الإنتاج والسياسات التسعيرية الخاصة بكل شركة على حدة.

​موجة غلاء متواصلة في قطاع الدخان

و​تأتي خطوة شركة «JTI» امتداداً لموجة من التغيرات السعرية التي شهدها السوق مؤخراً؛ إذ كانت شركة «فيليب موريس مصر» قد أعلنت في 4 نوفمبر الجاري عن حزمة زيادات طالت عدداً من أبرز أصنافها. 

أسعار السجائر الان

وبحسب القوائم المعلنة حينها، بلغت أسعار عبوات «ميريت» مستويات تصل إلى 121 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار أصناف «مارلبورو» بين 79 و109 جنيهات، وسجلت عبوات «إل آند إم» نحو 88 جنيهًا، مما يعكس حالة إعادة التسعير المستمرة التي يشهدها قطاع السجائر في مصر.

تفاصيل الأسعار الجديدة للعبوة

و​جاءت قائمة الأسعار الرسمية الجديدة للأنواع المختلفة على النحو التالي:

​سجائر ميريت (Merit): بجميع أنواعها سجلت 121 جنيهًا للعبوة

​سجائر مارلبورو (Marlboro): بجميع أنواعها سجلت 109 جنيهات للعبوة.  

أسعار السجائر اليوم

​سجائر مارلبورو كرافتد (Marlboro Crafted): بجميع أنواعها سجلت 79 جنيهًا للعبوة.  

​سجائر إل أند إم (L&M): بجميع أنواعها سجلت 88 جنيهًا للعبوة.  

​أسعار التبغ المسخن (Heets & Terea)

و​على صعيد منتجات التبغ المسخن البديلة، جاءت الأسعار المحدثة كالتالي:

​تييريا (Terea): بجميع أنواعها سجلت 88 جنيهًا للعبوة.  

​تييريا كبسول (Terea Capsules): بجميع أنواعها سجلت 93 جنيهًا للعبوة.  

​هيتس (Heets): بجميع أنواعها سجلت 69 جنيهًا للعبوة.  

أسعار السجائر اليوم

​وتأتي هذه التحريكـات السعرية في إطار التحديثات الدورية لأسعار البيع بالسوق المحلي، وسط متابعة مستمرة من الجهات الرقابية لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع أي ممارسات احتكرية أو زيادة غير مبررة في الأسواق.

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