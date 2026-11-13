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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق التصوير.. أوبو تجهز هاتف Reno 17 Pro بـ 4 كاميرات خرافية

هاتف Reno 17 Pro
هاتف Reno 17 Pro
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن مفاجأة ضخمة تستعد شركة "أوبو" (Oppo) لتقديمها بالأسواق قريبا، حيث ينطلق هاتفها المنتظر "Reno 17 Pro" بترسانة كاميرات غير مسبوقة تهدف لقلب موازين التصوير في الهواتف الذكية.

كاميرا رئيسية جبارة

وبحسب التقارير المتداولة، قررت الشركة الصينية تزويد هاتفها الجديد بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل. 

يعتبر هذا الرقم الضخم قفزة كبيرة، وخطوة جريئة لجذب محبي التصوير وتوثيق اللحظات.

ويعني هذا ببساطة أنك ستتمكن من التقاط صور شديدة النقاء والوضوح، فحتى لو قمت بتكبير الصورة بقوة أو قص جزء صغير منها، ستظل التفاصيل دقيقة جداً ولن تفقد جودتها على الإطلاق.

دعم بثلاث كاميرات إضافية

ولم تكتفِ أوبو بالكاميرا الرئيسية الجبارة، بل دعمت ظهر الهاتف بثلاث كاميرات أخرى، دقة كل منها 50 ميجابكسل. 

وتعتبر هذه الخطوة نادرة ومميزة جداً في الهواتف الذكية المتاحة حالياً.

وتتنوع وظائف هذه الكاميرات المساعدة لتشمل التصوير بزاوية واسعة جداً، وهو الخيار المثالي لتصوير المناظر الطبيعية أو المجموعات الكبيرة. 

كما تشمل عدسات مخصصة للتقريب البصري (الزوم) لتصوير الأشياء البعيدة بوضوح تام دون أي تشويش.

طفرة في سلسلة رينو

ولطالما عرفت سلسلة "رينو" بتركيزها الشديد على أناقة التصميم وجودة تصوير الأشخاص أو ما يعرف بـ (البورتريه). 

لكن هذا الإصدار الجديد سينقل السلسلة لمستوى الهواتف الرائدة باهظة الثمن.

كما تساهم هذه المستشعرات الضخمة في تحسين جودة الصور الملتقطة في الإضاءة الضعيفة أو أثناء الليل. 

وستمنح القارئ العادي فرصة لتصوير مقاطع فيديو فائقة الدقة تضاهي الكاميرات الاحترافية.

ومن المتوقع أن تعلن أوبو رسمياً عن تفاصيل الهاتف وموعد طرحه في الأسواق خلال الأسابيع القليلة القادمة، لتبدأ منافسة شرسة في عالم التصوير المحمول.

هاتف Reno 17 Pro OPPO أوبو Reno Reno 17 Pro

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