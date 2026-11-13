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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش البطاريات.. أوبو تطلق هاتف A7 Pro 5G ببطارية 7400 مللي أمبير وشحن سريع

A7 Pro 5G
A7 Pro 5G
احمد الشريف

أطلقت شركة "أوبو" (OPPO) هاتفها الجديد (A7 Pro 5G) رسمياً في الأسواق الأوروبية. ويأتي الهاتف الجديد بمواصفات مذهلة، أبرزها بطارية ضخمة جداً تكفي للعمل لأيام، مع سرعة شحن تلبي احتياجات المستخدمين المعاصرين.

بطارية عملاقة لا تنفد بسهولة

يعد هاتف (OPPO A7 Pro 5G) نقلة نوعية في فئته بفضل بطاريته الجبارة التي تبلغ سعتها 7,400 مللي أمبير في الساعة. 

وتعتبر هذه السعة غير المسبوقة في الهواتف الذكية العادية تضمن للمستخدمين يومين أو أكثر من الاستخدام المكثف، سواء في الألعاب، أو تصفح الإنترنت، أو مشاهدة الفيديوهات دون القلق من نفاد الشحن.

شحن صاروخي في دقائق معدودة

ولم تكتف "أوبو" بسعة البطارية الكبيرة، بل زودت الهاتف بتقنية شحن سريع بقوة 80 واط. 

تعني هذه الميزة أنك لن تنتظر طويلاً أمام مقبس الكهرباء؛ ففي غضون دقائق معدودة، سيحصل الهاتف على طاقة تكفي لساعات طويلة من العمل، مما يجعله مثالياً للأشخاص دائمي التنقل.

أداء قوي وتجربة ترفيهية مميزة

وإلى جانب البطارية الخرافية، يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس (5G) لضمان سرعة فائقة في تحميل البيانات وتصفح الإنترنت. 

كما يتميز بشاشة واضحة وسلسة توفر تجربة ممتازة في مشاهدة الأفلام ولعب الألعاب. ولم تغفل الشركة جانب التصوير، حيث يأتي الهاتف بكاميرات متطورة قادرة على التقاط صور رائعة في مختلف ظروف الإضاءة.

ويُتوقع أن يحقق الهاتف نجاحاً كبيراً في السوق الأوروبية، ومن المرجح أن يصل إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قريباً، لينافس بقوة في فئة الهواتف المتوسطة.

OPPO أوبو A7 Pro 5G OPPO A7 Pro 5G الإنترنت الألعاب

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