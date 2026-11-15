صدمة مبكرة.. مفصل هاتف iPhone Duo القابل للطي يبدأ في الانهيار تحت الاختبار

كشفت اختبارات تقنية قاسية عن أولى علامات الضعف في هاتف "آيفون ديو" (iPhone Duo) القابل للطي من أبل.

فبعد ثلاثة أسابيع من الطي المتواصل، بدأ مفصل الهاتف يعاني من مشاكل ميكانيكية تمنعه من الفتح بشكل مسطح تماماً.

آلة الطي تكشف المستور

وبحسب تقرير نشره موقع "سي نت" (CNET) التقني، وضع الخبراء الهاتف الجديد على آلة مخصصة لطي الهواتف تدعى (Fold-a-Phone)، لتعمل على طيه وفتحه على مدار الساعة لبيان مدى تحمله.

وبعد تجاوز حاجز 451 ألف طية، لاحظ فريق العمل تغييراً ملحوظاً في حركة المفصل، واختفاء تلك "الطقة" المألوفة التي تؤكد فتحه بالكامل.

زاوية ميل وفقدان للمرونة

وأوضح التقرير أن شاشة الهاتف لم تعد تُفتح بشكل مستقيم بنسبة 100% كما كانت في يومها الأول. بل أصبحت تترك زاوية ميل بسيطة تتراوح بين 5 إلى 10 درجات.

وأشارت بيانات أجهزة الاستشعار إلى أن هذه المشكلة بدأت بالظهور تدريجياً بعد الوصول إلى 390 ألف طية، وتفاقمت بشكل واضح عند 440 ألف طية.

هل يعني ذلك تلف الهاتف نهائياً؟

رغم هذا الخلل، طمأن التقرير المستخدمين بأن الهاتف لم يتعطل تماماً، فالشاشة لا تزال تعمل بكفاءة دون أي شقوق أو خطوط سوداء، ولا يزال بإمكان المستخدم دفع الشاشة بيده لفتحها بشكل مسطح، رغم فقدان الإحساس بمرونة المفصل السابقة.

وإذا اشتريت الهاتف وظهرت لك هذه المشكلة، فقد لا تلاحظها من الأساس في البداية.

صمود يعادل 12 عاماً من الاستخدام

ويعد الوصول إلى هذا الرقم إنجازاً مذهلاً في حد ذاته. فإذا افترضنا أنك تفتح وتطوي هاتفك 100 مرة يومياً، فإن 451 ألف طية تعادل استخدام الهاتف لأكثر من 12 عاماً ونصف، وهو رقم يتجاوز استهلاك أي مستخدم طبيعي.

ولم تعلن "أبل" رسمياً عن الحد الأقصى لطيات هاتفها، بينما تشير التوقعات إلى قدرته على تحمل ما بين 500 ألف طية (ليعادل منافسه جالاكسي Z Fold 8) وحتى مليون ونصف طية.

وأكد خبراء الموقع استمرارهم في اختبار طي الهاتف لمعرفة متى سيلفظ أنفاسه الأخيرة تماماً.