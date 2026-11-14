الأهلي يجهز عرضًا لتجديد عقد محمد هاني 3 مواسم.. وحملة إعلانية خارج رعاة النادي

يستعد مسئولو النادي الأهلي لحسم ملف تجديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم ومنتخب مصر، من خلال عرض جديد يتضمن عددًا من المميزات المالية والإعلانية، لضمان استمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء خلال المواسم المقبلة.

الأهلي يجهز عرضًا لتجديد عقد محمد هاني

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، أن الإدارة استقرت على تجديد عقد محمد هاني لمدة 3 مواسم جديدة، مع تعديل عقده الحالي ورفع راتبه السنوي ليصل إلى 25 مليون جنيه.

وأوضح المصدر أن العرض يتضمن حصول محمد هاني على 50% من راتب الموسم المقبل كمقدم تعاقد عند التوقيع على العقود الجديدة، في إطار الاتفاق المالي المنتظر بين الطرفين.

وأضاف أن الاتفاق يشمل أيضًا توفير حملة إعلانية للاعب من خلال إحدى الجهات خارج منظومة رعاة النادي الأهلي، على أن يتنازل النادي عن نسبته في الإعلان لصالح محمد هاني، بهدف زيادة المقابل المالي الذي يحصل عليه اللاعب ضمن عقده الجديد.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تسعى لإنهاء ملف التجديد خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبتها في الحفاظ على محمد هاني باعتباره أحد العناصر الأساسية بالفريق، والاستفادة من خبراته خلال المواسم الثلاثة المقبلة.