قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بتطوير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات وتقليل الضغط على العملة الأجنبية
أحمد سعد: أتعمد القيام بتصرفات غريبة لتصدر التريند.. وبهاء سلطان لا يعرف الحقد أو المنافسة
جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات
قوى عاملة النواب توصي بصرف التعويضات المتأخرة في ملف التأمينات ومخاطبة الصحة لإنهاء القومسيون الطبي
إيحاءات وألفاظ إباحية خادشة .. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
وزير الخارجية يبحث مع ولي عهد الكويت العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية
بفارق 275 جنيها في الجرام.. أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الأحد
«دي لا فوينتي» يستبعد 4 لاعبين من قائمة إسبانيا أمام إنجلترا.. وعودة يامال وويليامز وأويارزابال
بإجمالي 93 قرية .. محافظ المنيا يُعلن اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ12 قرية جديدة
أحمد نبيل مانجا يُثير الجدل بقائمة من أساطير كرة القدم عبر إنستجرام
اليونيسف: إسرائيل تضع تشديدات على دخول المساعدات ومقومات الحياة إلى قطاع غزة
الفصائل اليمنية تزعم السيطرة على معسكر خرز الاستراتيجي بمحافظة لحج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار تهمك| أسعار الذهب والعملات.. وتفاصيل حالة الطقس في مصر

أخبار تهمك
أخبار تهمك
محمود محسن

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.
 

القاهرة سجلت 26.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026
 

 استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15نوفمبر 2026.

القاهرة 26

الإسكندرية 25

شرم الشيخ  30

مطروح 24

أسوان 33

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

مكة المكرمة 35

أبو ظبي 31

بيروت 25

القدس 22

الخرطوم 37

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

روما 19

مدريد: 14

 واشنطن 11

باريس 13

موسكو  4

عيار 21 يسجل 5940 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الأحد 15 نوفمبر
 

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة من التراجع، وسط ترقب المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، في ظل تأثر الأسواق بالتوترات السياسية العالمية ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة، فضلًا عن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

واستعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، تقريرًا بالفيديو عن أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، وسط تراجع الأسعار، بالتزامن مع استمرار تأثر المعدن الأصفر بالتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

 

وسجلت أسعار الذهب اليوم :

عيار 18: 5091 جنيهات للجرام.

عيار 21: 5940 جنيهًا للجرام.

عيار 24: 6789 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب: 47520 جنيهًا.


مفاجأة الدولار.. أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم،الأحد 15 نوفمبر 2026.

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.48 جنيه

سعر الشراء: 53.38 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.38 جنيه

سعر الشراء: 59.08 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.15 جنيه

سعر الشراء 74 .70 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.25 جنيه

سعر الشراء: 14.21 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.56 جنيه

سعر الشراء: 14.53 جنيه.

الأرصاد العملات الذهب أسعار العملات أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

ترشيحاتنا

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

أجور القطاع الخاص

قرار مرتقب يغير أجور القطاع الخاص.. تفاصيل زيادة الـ1000 جنيه وموعد التطبيق

منظومة الوقود الجديدة

بعد بدء منظومة الوقود الجديدة.. خطوات استخراج الملصق الإلكتروني والمستندات المطلوبة

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد