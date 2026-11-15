أخبار تهمك| أسعار الذهب والعملات.. وتفاصيل حالة الطقس في مصر

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.



القاهرة سجلت 26.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 15نوفمبر 2026.

القاهرة 26

الإسكندرية 25

شرم الشيخ 30

مطروح 24

أسوان 33

درجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية

مكة المكرمة 35

أبو ظبي 31

بيروت 25

القدس 22

الخرطوم 37

درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم

روما 19

مدريد: 14

واشنطن 11

باريس 13

موسكو 4

عيار 21 يسجل 5940 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم الأحد 15 نوفمبر



شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة من التراجع، وسط ترقب المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، في ظل تأثر الأسواق بالتوترات السياسية العالمية ومعدلات التضخم في الولايات المتحدة، فضلًا عن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

واستعرض برنامج «صباح البلد»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، تقريرًا بالفيديو عن أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، وسط تراجع الأسعار، بالتزامن مع استمرار تأثر المعدن الأصفر بالتغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم :

عيار 18: 5091 جنيهات للجرام.

عيار 21: 5940 جنيهًا للجرام.

عيار 24: 6789 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب: 47520 جنيهًا.



مفاجأة الدولار.. أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم،الأحد 15 نوفمبر 2026.

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.48 جنيه

سعر الشراء: 53.38 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.38 جنيه

سعر الشراء: 59.08 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.15 جنيه

سعر الشراء 74 .70 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.25 جنيه

سعر الشراء: 14.21 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.56 جنيه

سعر الشراء: 14.53 جنيه.