علي محمد علي: صلاح أسطورة لن تتكرر.. ومحمد هاني لايحصل على حقه

أكد علي محمد علي، المعلق الرياضي، أن النجم المصري محمد صلاح حقق إنجازات استثنائية يصعب تكرارها، مشددًا على أن الأرقام التي حققها تضعه في مكانة مميزة بتاريخ كرة القدم المصرية.

محمد صلاح

وقال علي محمد علي، في تصريحات عبر برنامج «ستاد مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة Modern MTI، إن هناك بعض الجدل بشأن احتساب أحد أهداف محمد صلاح في مباراة سابقة أمام سوازيلاند، موضحًا أن المباراة شهدت بعض التفاصيل المتعلقة بعدد التبديلات، وهو ما قد يؤثر على تصنيفها من الناحية الرسمية.

وأضاف: "محمد صلاح اقترب من الرقم القياسي، وهذا لا يقلل أبدًا من قيمة لاعب بحجم محمد صلاح، فهو أسطورة لن تتكرر، ونتمنى أن تتكرر مثل هذه النماذج، لكن مصر غنية بالمواهب. صلاح حقق إنجازات كثيرة للغاية، ونحن نفتخر به ونتشرف بوجوده، ويكفي حجم الدعاية التي قدمها لمصر واسمها على المستوى العالمي".

وتابع: "نحن سعداء بمحمد صلاح وبكل ما قدمه، وحجم الاهتمام به أمر طبيعي، لأنه لاعب مصري استطاع أن يفرض اسمه في المجتمعات المختلفة، وجذورنا المصرية دائمًا حاضرة في أي مكان".

وأكمل: "استمتعت للغاية بالمباراة، وكان هناك شعور مختلف مع هدف محمد هاني، لدرجة أنني لم أكن مجرد معلق في هذه اللحظة، بل كنت مشجعًا، لأن الهدف خرج من قلبي".

وأضاف: «محمد هاني من اللاعبين الذين يقدمون مستويات مميزة في المباريات الكبيرة، وهو لاعب يمتلك قيمة كبيرة، ويظهر دائمًا بتركيز عالٍ في مباريات المنتخب والبطولات الكبرى، وأرى أنه لا يحصل على حقه بالشكل الكافي فيما يتعلق بالنجومية والتقدير الذي يستحقه».

وواصل: "محمد هاني لاعب مهم للغاية، وحتى في الفترات التي لا يشارك فيها بصورة منتظمة مع الأهلي، يظل قادرًا على الظهور بشكل مميز عندما يحصل على الفرصة، لأنه يمتلك شخصية لاعب المباريات الكبرى".

وأشاد علي محمد علي بالمستوى الجماعي لمنتخب مصر، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا أداءً مميزًا رغم ضيق فترة الإعداد، وقال: "كل اللاعبين قدموا مجهودًا كبيرًا ومستوى فنيًا مميزًا، ولا يمكن إغفال صعوبة العمل في ظل ضيق الوقت، لكن اللاعبين فرضوا أنفسهم داخل الملعب".

وأضاف: "أعجبتني خبرات اللاعبين الكبار، كما لفت نظري الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وكان هناك لاعبون قدموا مباراة كبيرة، ومن بينهم ناصر ماهر، إلى جانب محمد صلاح وتريزيجيه وزيزو ومحمد هاني، وكل هؤلاء يمتلكون أسماء وخبرات كبيرة".

وتابع: "الشوط الأول شهد أداءً كنا نتمنى رؤيته دائمًا من منتخب مصر، وهناك تفاصيل إيجابية كثيرة ظهرت خلال المباراة، كما أن المنافس كان يمتلك قدرات تستحق الاحترام، ولذلك لا بد من تقييم الأداء بصورة فنية وموضوعية".

وتحدث المعلق الرياضي عن أسلوبه في التعليق على المباريات:"أنا لا أجامل، وربما يكون ذلك سببًا في وجود اختلاف أحيانًا مع بعض الجماهير، لأن المشاهد في بعض الأحيان يريد سماع أشياء معينة، لكنني أحرص دائمًا على وصف ما أراه داخل الملعب".

وأضاف: "المعلق له دور محدد، وهو التعليق على المباراة ووصف أحداثها، أما شرح التفاصيل الفنية والتحليل المتخصص فلهما مساحة أخرى داخل الاستوديو التحليلي، ولا يصح أن أؤدي دورين في الوقت نفسه".

وتابع: "أحترم جميع زملائي من المعلقين المصريين، وكل منهم يمتلك أسلوبه وطريقته الخاصة، لكن أسلوبي مختلف ويتناسب مع طبيعة العمل الذي أقدمه، كما أن هناك ضوابط وتعليمات تحكم عملية التعليق، خاصة في القنوات العالمية، حيث تخضع هذه التعليمات لمتابعة دقيقة".

وشدد:"الدوري التركي أصبح له متابعون واهتمام واضح، ونحن كمعلقين لا نتردد في تغطية مبارياته والتواجد للتعليق عليها، وهناك مباريات ممتعة للغاية في المسابقة".

وواصل:" التعليق المصري دائمًا حاضر وموجود، ويمتلك خصوصية واضحة بفضل خفة دم المصريين، وطريقة الأداء واللغة السهلة التي تصل إلى مختلف الجماهير".

وتابع: "هذا لا يمنع وجود معلقين مميزين من جنسيات ومدارس مختلفة، لكن التعليق المصري بخير، وهناك نماذج محترفة ومتميزة تعمل في قنوات مختلفة، كما أن الأجيال الجديدة تقدم مستويات جيدة".

وأكمل:" أنا أقدر جميع الزملاء، ولا أحب الدخول في ذكر أسماء حتى لا أنسى أحدًا، لكن جيلي يضم أسماء كبيرة، وهناك أجيال أخرى قدمت نماذج مميزة، وأكن للجميع كل الاحترام والتقدير".

وأضاف: "لا توجد منافسة شخصية بيننا، بل على العكس، أنا أستمتع بالاستماع إلى زملائي وأتابعهم، وهناك مواهب جديدة ظهرت مؤخرًا وتقدم مستويات جيدة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "كرة القدم هي مزاج الشعب المصري، ودائمًا ما أتمنى التوفيق لمنتخب مصر، وأن تسعد انتصاراته الجماهير المصرية".