تأكيدا لـ«صدى البلد».. أحمد بلال يتقدم رسميا بطلب الترشح لرئاسة حزب التجمع

أعلن النائب أحمد بلال عن تقدمه رسميا بطلب الترشح لرئاسة حزب التجمع، واثقًا في زملائه وقدرتهم على اختيار مستقبل يليق بتاريخ الحزب.

البرلسي يترشح لرئاسة التجمع

وقال بلال، في بيان له: "سنعمل معًا على استعادة دور التجمع الجماهيري والسياسي، وبناء حزب يخوض معارك شعبنا في كل المحافظات".

وكشفت مصادر داخل حزب التجمع عن أن النائب أحمد بلال البرلسي أعلن ترشحه لرئاسة حزب التجمع خلال المؤتمر العام التاسع لحزب التجمع المقرر انعقاده يوم 28 نوفمبر الجاري.

انتخابات حزب التجمع

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه تم فتح باب الترشح لرئاسة حزب التجمع الثلاثاء الماضي، وتم اليوم السبت إغلاق باب تلقي طلبات الترشح لرئاسة الحزب.