محمد صلاح يزاحم أساطير البريميرليج.. الفرعون المصري ضمن أفضل صناع الأهداف في القرن الـ21

واصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول السابق والمحترف حاليا ضمن صفوف طرابزون سبور التركي حضوره المميز في سجلات الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تواجد مرتين في قائمة أفضل صناع الأهداف خلال عام واحد في القرن الحادي والعشرين وفقا لتصنيف شبكة "PopFoot" العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم.

ونجح محمد صلاح في صناعة 16 هدفا خلال عام 2024 ليحتل المركز الرابع في القائمة كما ظهر في المركز الأخير بعدما قدم 15 تمريرة حاسمة خلال عام 2023 ليؤكد قدراته المميزة في صناعة الفرص ومساهماته المؤثرة على المستوى الهجومي.

مسعود أوزيل يتربع على عرش صناع الأهداف

وجاء النجم الألماني مسعود أوزيل في صدارة القائمة بعدما نجح في صناعة 20 هدفا خلال عام واحد متفوقا على البلجيكي كيفين دي بروين الذي احتل المركز الثاني برصيد 18 تمريرة حاسمة.

وحل ترينت ألكسندر أرنولد في المركز الثالث بعدما صنع 17 هدفا بينما جاء محمد صلاح وكيفين دي بروين في المركز التالي برصيد 16 تمريرة حاسمة لكل منهما.

محمد صلاح ضمن قائمة تضم كبار نجوم البريميرليج

وشهدت القائمة حضور مجموعة من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي حيث جاء برونو فيرنانديز وكيفين دي بروين وديميتري باييت وكريستيان إريكسن ومحمد صلاح برصيد 15 تمريرة حاسمة لكل لاعب.

قائمة أفضل صناع الأهداف في الدوري الإنجليزي خلال عام واحد بالقرن الـ21

- مسعود أوزيل: 20 تمريرة حاسمة.

- كيفين دي بروين: 18 تمريرة حاسمة.

- ترينت ألكسندر أرنولد: 17 تمريرة حاسمة.

- محمد صلاح: 16 تمريرة حاسمة (2024).

- كيفين دي بروين: 16 تمريرة حاسمة.

- برونو فيرنانديز: 15 تمريرة حاسمة.

- كيفين دي بروين: 15 تمريرة حاسمة.

- ديميتري باييت: 15 تمريرة حاسمة.

- كريستيان إريكسن: 15 تمريرة حاسمة.

- محمد صلاح: 15 تمريرة حاسمة (2023).