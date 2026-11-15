التأمينات تعلن نسب صرف المستحقات المتأخرة.. 100% لحالات وفاة المؤمن عليهم

أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، معدلات الإنجاز في ملفات صرف المستحقات والمعاشات المتأخرة، موضحًا الانتهاء من صرف مستحقات بعض الحالات بالكامل، مع استمرار العمل لاستكمال باقي الملفات.

وكشف رئيس الهيئة عن وصول نسبة الانتهاء من صرف مستحقات حالات وفاة المؤمن عليه إلى 100%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في مستحقات حالات وفاة صاحب المعاش نحو 96%.

96 % لوفاة أصحاب المعاشات و92% لطلبات الصرف

وأوضح أن نسبة الانتهاء من ملفات حالات انتهاء الخدمة بسبب العجز أو بلوغ سن المعاش سجلت 91%، بينما بلغت نسبة الانتهاء من طلبات صرف المعاش 92%.

وجاء إعلان هذه النسب خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في إطار متابعة ملف صرف المعاشات والمستحقات التأمينية، والوقوف على معدلات إنجاز الطلبات المتأخرة ومتابعة استكمال الملفات المتبقية.