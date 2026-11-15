الفصائل اليمنية تزعم السيطرة على معسكر خرز الاستراتيجي بمحافظة لحج

زعمت الفصائل اليمنية سيطرتها على معسكر خرز العسكري في محافظة لحج جنوبي اليمن، في تطور ميداني جديد، وسط استمرار التوترات العسكرية وتباين موازين السيطرة على عدد من المواقع الاستراتيجية في البلاد.

وادعت الفصائل اليمنية أن قواتها تمكنت من دخول المعسكر وإحكام السيطرة عليه، دون توافر تأكيد مستقل حتى الآن بشأن حقيقة السيطرة على الموقع أو طبيعة الاشتباكات التي سبقت الإعلان.

ويكتسب معسكر خرز أهمية عسكرية نظراً لموقعه في محافظة لحج، التي تمثل إحدى المناطق الحيوية في جنوب اليمن، لقربها من العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحاور والطرق الاستراتيجية.

ويأتي الإعلان في ظل استمرار حالة الانقسام العسكري والأمني في اليمن، وتعدد القوى المسلحة ومراكز النفوذ، بالتزامن مع تعثر جهود التسوية السياسية واستمرار التوترات في عدد من الجبهات.

ولم تتضح حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن حجم القوات المشاركة في العملية، أو موقف القوات التي كانت تتمركز داخل المعسكر، أو ما إذا كانت السيطرة المزعومة قد أعقبها انتشار عسكري في المناطق المحيطة.