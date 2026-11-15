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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمود الأسيوطي: الأهلي خسر صفقة مهند لاشين بسبب عدم الرد.. ويتعامل بكبرياء مع الأندية

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف محمود الأسيوطي، رئيس نادي لافيينا، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات لضم مهند لاشين، ووصلت قيمة الصفقة إلى 12 مليون جنيه، خلال فترة تولي هادي خشبة منصب مدير الكرة، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي طلبت مهلة للرد بعد اجتماع كان مقررًا يوم الإثنين، لكنها لم تتواصل معه، ليتم إغلاق الملف في النهاية.

الأهلي 

وأوضح الأسيوطي، خلال تصريحاته لبرنامج «مودرن سبورتس» مع الإعلامي هاني حتحوت، أن مهند لاشين انضم إلى لافيينا مقابل راتب سنوي قدره 40 ألف جنيه، رغم وجود عرض من المنيا بقيمة 80 ألف جنيه، مؤكدًا أنه كان يتوقع للاعب مستقبلًا كبيرًا بسبب عقليته الاحترافية، كما أشار إلى أن الزمالك كان أسرع في حسم صفقة عنتر، بعدما دفع 15 مليون جنيه، رغم أن الأهلي كان مستعدًا للدخول في الصفقة.

وانتقد رئيس لافيينا طريقة تعامل الأهلي مع الأندية في المفاوضات، مؤكدًا أن النادي يتعامل أحيانًا بكبرياء بسبب مكانته الكبيرة، وهو ما قد يتسبب في ضياع صفقات مهمة، مستشهدًا بصفقة إبراهيم عادل، الذي انتقل من المريخ إلى لافيينا مقابل مليون و200 ألف جنيه، بعدما رفض الأهلي دفع أكثر من 400 ألف جنيه، قبل أن ترتفع القيمة السوقية للاعب لاحقًا إلى نحو 5 ملايين دولار.

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