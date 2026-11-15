اليونيسف: إسرائيل تضع تشديدات على دخول المساعدات ومقومات الحياة إلى قطاع غزة

أكد سليم عويس، المتحدث الإعلامي بالمكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أن الضمانات المتاحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لا تزال غير كافية، رغم التحسن النسبي منذ إعلان وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى استمرار التحديات المتعلقة بدخول الإمدادات، فضلًا عن المخاطر التي تهدد وصول المساعدات إلى الأطفال، خاصة في محيط الخط الأصفر.

وأوضح عويس، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أكثر من 360 طفلًا قُتلوا منذ بدء وقف إطلاق النار، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا لحق الأطفال في الحماية والأمان.

وشدد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية، وضمان حصول أطفال غزة على حقوقهم الأساسية في الغذاء والمياه والصحة والأمان، مطالبًا بتحمل المسؤوليات القانونية والإنسانية تجاههم.