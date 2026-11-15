الصحة في غزة: خروج 22 مستشفى عن الخدمة ونفاد 55% من الأدوية المنقذة للحياة

حذّر الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع، في ظل استمرار استهداف المنشآت الطبية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن القطاع الطبي يواجه أزمة متفاقمة تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.

وأكد الدقران، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال يستهدف القطاع الطبي بشكل ممنهج، ويتعمد استهداف المستشفيات، إلى جانب منع دخول الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 16 فلسطينياً جراء اعتداءات الاحتلال خلال الـ48 ساعة الماضية، مشيراً إلى أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بصورة كبيرة، في ظل الحاجة العاجلة إلى توفير 120 ألف خيمة لإيواء النازحين.

وأضاف أن القطاع الصحي يعاني نقصاً حاداً في الأدوية، مع نفاد نحو 55% من الأدوية المنقذة للحياة، وعدم توافر كميات كافية من العلاجات اللازمة للمرضى، محذراً من التداعيات الخطيرة لاستمرار الأزمة على حياة المواطنين.

وأوضح الدقران أن 22 مستشفى خرجت عن الخدمة من أصل 38 مستشفى في القطاع، فيما تعمل 5 مستشفيات بصورة جزئية، الأمر الذي يفاقم معاناة المرضى والجرحى ويحد من قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

إدخال المساعدات الإنسانية والأدوية

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة على أن الوضع الإنساني في القطاع مأساوي، في ظل ما وصفه بالمماطلة في إدخال المساعدات الإنسانية والأدوية، مطالباً بتوفير الاحتياجات الطبية والإنسانية العاجلة ودعم المنظومة الصحية لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.