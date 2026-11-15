قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات
قوى عاملة النواب توصي بصرف التعويضات المتأخرة في ملف التأمينات ومخاطبة الصحة لإنهاء القومسيون الطبي
إيحاءات وألفاظ إباحية خادشة .. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
وزير الخارجية يبحث مع ولي عهد الكويت العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية
بفارق 275 جنيها في الجرام.. أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الأحد
«دي لا فوينتي» يستبعد 4 لاعبين من قائمة إسبانيا أمام إنجلترا.. وعودة يامال وويليامز وأويارزابال
بإجمالي 93 قرية .. محافظ المنيا يُعلن اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ12 قرية جديدة
أحمد نبيل مانجا يُثير الجدل بقائمة من أساطير كرة القدم عبر إنستجرام
اليونيسف: إسرائيل تضع تشديدات على دخول المساعدات ومقومات الحياة إلى قطاع غزة
الفصائل اليمنية تزعم السيطرة على معسكر خرز الاستراتيجي بمحافظة لحج
شوبير يدافع عن صلاح برسالة نارية لمنتقديه: «هتقولوا ولا يوم من أيامك»
رئيس حي الهرم يفي بوعده للطفل «محمود» ويبدأ تبليط شارع منزله بالإنترلوك .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة في غزة: خروج 22 مستشفى عن الخدمة ونفاد 55% من الأدوية المنقذة للحياة

مجمع ناصر الطبي
مجمع ناصر الطبي
محمود محسن

حذّر الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع، في ظل استمرار استهداف المنشآت الطبية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن القطاع الطبي يواجه أزمة متفاقمة تهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.

وأكد الدقران، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال يستهدف القطاع الطبي بشكل ممنهج، ويتعمد استهداف المستشفيات، إلى جانب منع دخول الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة عن استشهاد 16 فلسطينياً جراء اعتداءات الاحتلال خلال الـ48 ساعة الماضية، مشيراً إلى أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بصورة كبيرة، في ظل الحاجة العاجلة إلى توفير 120 ألف خيمة لإيواء النازحين.

وأضاف أن القطاع الصحي يعاني نقصاً حاداً في الأدوية، مع نفاد نحو 55% من الأدوية المنقذة للحياة، وعدم توافر كميات كافية من العلاجات اللازمة للمرضى، محذراً من التداعيات الخطيرة لاستمرار الأزمة على حياة المواطنين.

وأوضح الدقران أن 22 مستشفى خرجت عن الخدمة من أصل 38 مستشفى في القطاع، فيما تعمل 5 مستشفيات بصورة جزئية، الأمر الذي يفاقم معاناة المرضى والجرحى ويحد من قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

 إدخال المساعدات الإنسانية والأدوية

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة على أن الوضع الإنساني في القطاع مأساوي، في ظل ما وصفه بالمماطلة في إدخال المساعدات الإنسانية والأدوية، مطالباً بتوفير الاحتياجات الطبية والإنسانية العاجلة ودعم المنظومة الصحية لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

الدكتور خليل الدقران وزارة الصحة قطاع غزة الأوضاع الصحية الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

ترشيحاتنا

المتهم

سقوط لص إطارات سيارات النقل الثقيل في سوهاج

الشرطة

كتب بدون ترخيص.. القبض على مالك مطبعة بالجيزة

أموال

تجارة مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 70 مليون جنيه في قنا

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد