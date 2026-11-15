اليونيسف: الأوضاع الإنسانية في غزة مأساوية.. والأطفال يعانون من ظروف صحية بالغة الصعوبة

أكد متحدث المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مأساوية، في ظل الظروف بالغة الصعوبة التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة الأساسية.

وقال خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن المنظمة تعمل على توفير المياه الآمنة لأكثر من مليون شخص داخل القطاع، بالتعاون مع الشركاء والمنظمات الإنسانية الأخرى، بهدف الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان الفلسطينيين وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية.

وأشار إلى أن فرق المنظمة تتواجد في نحو 80% من مساحة قطاع غزة، وتواصل تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه عمليات الإغاثة والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وشدّد متحدث اليونيسف على ضرورة السماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية والإمدادات الأساسية إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن الأطفال يواجهون أوضاعًا إنسانية قاسية في ظل نقص الاحتياجات الضرورية للحياة.

سلطات الاحتلال الإسرائيلي

واتهم المتحدث سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية ومقومات الحياة إلى القطاع، مشيرًا إلى ما وصفه بالانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال، ومطالبًا بتوفير الحماية اللازمة لهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.