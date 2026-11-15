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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات الحكومية اليمنية: حماية عدن وفك حصار تعز مسؤولية وطنية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أشادت القوات الحكومية اليمنية بقرار القوات الجنوبية المتعلق بحماية العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات الجنوب، والمساهمة في فك الحصار عن مدينة تعز، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود العسكرية.

وأكدت القوات الحكومية أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية، والعمل على إنهاء الحصار المفروض على تعز، يأتيان في مقدمة المسؤوليات الوطنية، مشددة على أن تحرير منطقة باب المندب والساحل الغربي حق أصيل لقواتها.

وفي تطور ميداني، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ غارة جوية استهدفت مخزن أسلحة تابعًا لجماعة الحوثي في مناطق سيطرتها بمنطقة نجد قسيم، جنوبي محافظة تعز.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية الجنوبية، اليوم الأحد، بدء تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواتها في مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز اليمنية، في إطار إعادة تنظيم انتشارها العسكري، على ضوء التطورات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف العاصمة عدن والمحافظات المجاورة.

وأكدت القوات الجنوبية، في بيان، أن عملية إعادة التموضع تأتي استجابة للمستجدات الأخيرة على جبهات القتال، وبما يتوافق مع أولويات المرحلة، وفي مقدمتها تعزيز الإجراءات الدفاعية لتأمين عدن والمحافظات المجاورة، ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع التهديدات القائمة.

وشددت على أن مواجهة الفصائل اليمنية مستمرة، مؤكدة تمسكها بالتزاماتها الدفاعية، ومواصلة جهودها الرامية إلى إنهاء التمرد واستعادة الدولة ومؤسساتها، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف البيان أن من بين أولويات القوات الجنوبية تعزيز الجبهات العسكرية ومواصلة العمليات الهادفة إلى فك الحصار عن مدينة تعز، وإنهاء معاناة سكانها جراء الحصار والأوضاع الإنسانية المتفاقمة وسياسات التجويع التي تتهم القوات الفصائل اليمنية بممارستها.

ولم يوضح البيان ما إذا كانت عملية إعادة التموضع تتضمن انسحابا كاملا من المواقع المذكورة أو إعادة توزيع القوات على مواقع عسكرية أخرى.

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