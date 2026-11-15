مهما كانت حالة الفريق .. سعد سمير يراهن على شخصية الأهلي أمام بيراميدز

أكد سعد سمير، لاعب الأهلي السابق، أن المباريات الكبيرة التي يخوضها الفريق الأحمر أمام منافسيه، وعلى رأسهم الزمالك وبيراميدز، ترتبط بشكل كبير بهوية النادي وشخصية لاعبيه، مشددًا على أهمية الرهان على روح الأهلي وتاريخه في مثل هذه المواجهات.

الأهلي

وقال سعد سمير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مباريات الأهلي والزمالك أو الأهلي وبيراميدز تحمل دائمًا جزءًا كبيرًا يتعلق بهوية الأهلي وشخصية لاعبيه، الذين يدركون جيدًا قيمة هذه المواجهات لدى الجماهير الحمراء.

وأضاف أن هذه المباريات تمنح اللاعبين فرصة لكتابة أسمائهم في تاريخ النادي، من خلال تسجيل هدف أو صناعة تمريرة حاسمة مؤثرة، قد تظل عالقة في ذاكرة الجماهير لسنوات طويلة.

وشدد لاعب الأهلي السابق على ضرورة الرهان على شخصية الفريق وقيمة قميصه في المواجهات الكبرى، بغض النظر عن الحالة الفنية للفريق أو مستوى الأداء أو هوية المدير الفني.

وتأتي تصريحات سعد سمير قبل المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، والمقرر إقامتها يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مهمة للفريقين في صراع المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين دون أي هزيمة، بينما يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، فيما يأمل الفريق السماوي مواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على العلامة الكاملة في المسابقة.