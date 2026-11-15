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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

إخماد حريق سيارة ملاكي في المعادي دون وقوع إصابات

أرشيفية
أرشيفية
محمد شراط

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل سيارة ملاكي بمنطقة المعادي، دون وقوع أي إصابات، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على أسباب اندلاع النيران.

كواليس الواقعة 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بدائرة منطقة المعادي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، مدعومة بـ3 سيارات إطفاء.

ونجحت القوات في محاصرة النيران وإخماد الحريق قبل امتداده إلى المناطق المجاورة، دون وقوع إصابات.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال مالك السيارة وعدد من شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حريق حريق سيارة سيارة ملاكي السيطرة على حريق

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