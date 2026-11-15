صحف العالم تفتح النار على البرتغال بعد رباعية الدنمارك: كريستيانو لم يكن يستحق هذا

تحولت ليلة تكريم الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى كابوس للمنتخب البرتغالي، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام الدنمارك بنتيجة 1-4، على ملعب براجا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، في مباراة بدأت بأجواء احتفالية مميزة وانتهت بصافرات الاستهجان والغضب الجماهيري.

وبدأت مراسم الاحتفاء بالنجم البرتغالي، رغم غيابه عن المباراة، بارتداء اللاعبين قمصانًا تحمل اسم «رونالدو» والرقم 7، إلى جانب رفع الجماهير لافتة «شكرًا يا قائد»، تقديرًا لما قدمه قائد المنتخب السابق على مدار سنوات طويلة.

لكن الأجواء تغيرت تمامًا مع تفوق المنتخب الدنماركي واتساع الفارق في النتيجة، لتتحول ليلة التكريم إلى واحدة من أكثر الليالي إحباطًا للجماهير البرتغالية، وتفتح الصحف العالمية النار على أداء المنتخب، معتبرة أن الهزيمة أفسدت مناسبة كان يفترض أن تكون مخصصة للاحتفاء بإحدى أبرز أساطير كرة القدم.

«كريستيانو لم يكن يستحق هذا».. الصحافة الإسبانية تهاجم البرتغال

كانت صحيفة «آس» الإسبانية الأكثر حدة في انتقاد ما حدث، بعدما اختارت عنوانًا لافتًا: «كريستيانو لم يكن يستحق هذا»، في إشارة إلى التناقض بين مسيرة رونالدو الطويلة مع المنتخب، والتكريم الذي تزامن مع سقوط البرتغال بهذه النتيجة الثقيلة.

واعتبرت الصحيفة أن التكريم البارد من اللاعبين والجماهير، ثم الهزيمة القاسية أمام الدنمارك، لم يكن مشهدًا يليق بأسطورة قضت 23 عامًا في خدمة منتخب بلادها.

أما صحيفة «ماركا»، فأطلقت على المنتخب الدنماركي وصف صاحب التكريم الحقيقي، في إشارة إلى سيطرة الضيوف وتسجيلهم أربعة أهداف في ليلة كان من المفترض أن تكون مخصصة للاحتفاء برونالدو.

وربطت الصحيفة الإسبانية النتيجة ببداية مرحلة ما بعد كريستيانو، ووصفت ما حدث بأنه كارثة، في ظل الصورة التي ظهر بها المنتخب البرتغالي أمام جماهيره.

من جانبها، ركزت صحيفة «سبورت» الكتالونية على التناقض بين الاحتفال الرسمي بالنجم البرتغالي والانهيار داخل الملعب، ونشرت عنوانًا جاء فيه: «إذلال البرتغال في حفل تكريم كريستيانو»، مشيرة إلى استغلال المنتخب الدنماركي للأخطاء البرتغالية بصورة حاسمة.

الصحافة الإيطالية والفرنسية ترصد انهيار البرتغال

وفي إيطاليا، سلطت صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» الضوء على الأداء الضعيف للمنتخب البرتغالي في غياب رونالدو، واختارت عنوانًا: «صورة سيئة للبرتغال من دون CR7: هويلوند الشيطاني والدنمارك تسجل أربعة أهداف».

كما أشارت الصحيفة إلى استمرار فرص المنتخب النرويجي في المنافسة داخل المجموعة، في ظل نتائج الجولة.

أما صحيفة «ليكيب» الفرنسية، فاختصرت المشهد في عبارة: «حقبة جديدة.. هزيمة ثقيلة»، معتبرة أن أول اختبار للبرتغال بعد رحيل رونالدو انتهى بخسارة قاسية أمام الدنمارك، بدلًا من أن يمثل بداية واعدة لمرحلة جديدة في تاريخ المنتخب.

الصحف البرتغالية: ليلة التكريم تحولت إلى كابوس

وفي البرتغال، لم تكن ردود فعل الصحف المحلية أقل حدة، إذ وصفت صحيفة «أو جوجو» ما حدث بأنه «كابوس»، رغم أن المباراة كانت مخصصة للاحتفاء برونالدو.

أما صحيفة «أبولا»، فاختارت التساؤل: «ماذا حدث يا برتغال؟»، قبل أن تصف الهزيمة بأنها «إذلال» على ملعب براجا.

وجاء تعليق صحيفة «بوبليكو» البرتغالية بصورة ساخرة وقاسية، إذ كتبت: «رونالدو لم يحضر حفل التكريم، وكذلك غابت البرتغال»، في إشارة إلى غياب النجم عن أرض الملعب، وتراجع أداء المنتخب أمام جماهيره.

الإعلام البريطاني يصف الخسارة بالإذلال

وفي بريطانيا، وصفت شبكة «بي بي سي سبورت» النتيجة بأنها «إذلال للبرتغال»، بينما ركزت صحيفة «جارديان» على التفوق الواضح للمنتخب الدنماركي خلال المباراة.

كما وصفت إذاعة «توك سبورت» الهزيمة بأنها «إهانة غير مسبوقة» في تاريخ المنتخب البرتغالي، مشيرة إلى أنها أكبر خسارة رسمية للبرتغال على أرضها، وفقًا لما ورد في التغطية الإعلامية للمباراة.

جماهير رونالدو تتفاعل: من دون كريستيانو لا توجد حفلة

ولم تتوقف ردود الفعل عند حدود الصحف ووسائل الإعلام، بل امتدت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت حملات وتعليقات مؤيدة لكريستيانو رونالدو، حمل بعضها شعار «لا تسيئوا أبدًا إلى كريستيانو رونالدو».

وتداول متابعون تعليقات من بينها «من دون رونالدو لا توجد حفلة»، في إشارة إلى الفراغ الذي تركه غياب النجم البرتغالي عن المباراة، رغم أن المناسبة أقيمت خصيصًا لتكريمه.

وفي البرازيل، سلط موقع «يو أو إل» الضوء على المفارقة بين أجواء الاحتفال بالأسطورة والهزيمة الثقيلة التي تعرض لها المنتخب البرتغالي، كما نقل تصريحات المدرب جورجي جيسوس، الذي رفض اعتبار غياب رونالدو سببًا للخسارة، رغم إقراره بالمشكلات الدفاعية التي عانى منها الفريق.

وبين انتقادات الصحف وردود فعل الجماهير، تحولت ليلة تكريم كريستيانو رونالدو إلى أزمة إعلامية وجماهيرية للمنتخب البرتغالي، بعدما خطفت رباعية الدنمارك الأضواء من الاحتفال بالأسطورة، وفرضت تساؤلات عديدة حول شكل الفريق في مرحلة ما بعد قائده التاريخي.