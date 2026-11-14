جماهير البرتغال تكرّم كريستيانو رونالدو بلافتة خاصة تقديرًا لمسيرته التاريخية

حرصت جماهير منتخب البرتغال على تكريم الأسطورة كريستيانو رونالدو، من خلال رفع لافتة خاصة تقديرًا لمسيرته الكروية التاريخية، وما قدمه بقميص المنتخب الوطني على مدار سنوات طويلة.

وجاءت هذه اللفتة تقديرًا لما حققه رونالدو من إنجازات وأرقام قياسية مع منتخب البرتغال، بعدما أصبح أحد أبرز رموز كرة القدم البرتغالية عبر التاريخ.

وكان رونالدو قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي يوم 5 نوفمبر الجاري، منهياً مسيرة امتدت لأكثر من 23 عامًا مع المنتخب البرتغالي، سجل خلالها 146 هدفًا في 234 مباراة دولية، ليصبح الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية.

وتأتي هذه اللفتة الجماهيرية لتؤكد المكانة الكبيرة التي يحظى بها قائد البرتغال السابق، بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج ببطولة كأس أمم أوروبا 2016، إلى جانب لقبين في دوري الأمم الأوروبية.