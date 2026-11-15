وزارة الداخلية تقرّر إبعاد شاب أوزبكستاني خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 1734 لسنة 2026، بشأن إبعاد أحد المواطنين الأوزبكستانيين خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وذلك وفقًا لما نشرته الوقائع المصرية.

وزارة الداخلية تقرر إبعاد شاب أوزبكستاني خارج البلاد

ونص القرار، الصادر عن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على إبعاد المدعو YAKHYO ALIJON UGLI JUMANALIEV، أوزبكستاني الجنسية، مواليد 17 أغسطس 2003، خارج البلاد.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وكذلك مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 30 سبتمبر 2026، بشأن طلب إبعاد المواطن الأوزبكستاني خارج البلاد.

وكلفت المادة الثانية من القرار مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ القرار، فيما نصت المادة الثالثة على نشره في الوقائع المصرية.

وصدر القرار بتاريخ 4 أكتوبر 2026، بتوقيع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.