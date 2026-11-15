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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: تقديرات أمريكية تشير إلى امتلاك إيران ما يصل إلى 2500 صاروخ

وول ستريت جورنال: تقديرات أمريكية تشير إلى امتلاك إيران ما يصل إلى 2500 صاروخ
وول ستريت جورنال: تقديرات أمريكية تشير إلى امتلاك إيران ما يصل إلى 2500 صاروخ
أ ش أ

 ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن دوائر الاستخبارات الأمريكية تُقدّر امتلاك إيران ما بين 1500 و2500 صاروخ في ترسانتها، مما يمنح طهران قدرة كبيرة على مهاجمة أهداف أمريكية وحليفة في حال اندلاع حرب شاملة.

ونقلت الصحيفة، اليوم الأحد، عن مسؤولين أمريكيين القول "إن هذا التقدير يأتي ضمن مستوى "الموثوقية المنخفضية"، نظراً للصعوبات المتعلقة بتحديد العدد الدقيق للصواريخ الجاهزة للإطلاق أو المخزنة لدى إيران. ومع ذلك، أكد المسؤولون أن إيران لا تزال تمتلك ترسانة ضخمة".

وأشار المسؤولون، إلى أنه على الرغم من الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الصواريخ الإيرانية جراء العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية، فقد واصلت طهران إعادة بناء ترسانتها - وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه قبل الحرب - معتمدةً في ذلك بشكل أساسي على مكونات كانت مخزنة مسبقاً. كما تمتلك طهران عدداً كبيراً من الطائرات المسيرة والصواريخ قصيرة المدى.

وقالت الصحيفة، إن عملية إعادة بناء المخزون الصاروخي الإيراني تتعارض مع تصريحات مسؤولين في الإدارة الأمريكية، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب، التي تشير إلى أن الجيش الإيراني قد تعرض للتدمير الكامل. ووفقاً لمسؤولين أمريكيين، فقد أثرت هذه المعطيات على النقاشات داخل إدارة ترامب حول ما إذا كان ينبغي شن ضربات جديدة بالتنسيق مع إسرائيل.

وفي السياق ذاته، يُقدّر مسؤولون عسكريون إسرائيليون أن إيران تمتلك أكثر من 1500 صاروخ باليستي، رغم تباين التقديرات بين المسؤولين في المنطقة نظراً لصعوبة تحديد العدد بدقة.

ومن جانبها، قالت سيمون ليدين، التي شغلت منصب نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط خلال الولاية الأولى لترامب، إن حتى الحد الأدنى من التقديرات -أي 1500 صاروخ- يعني أن إيران قد استعادت أكثر من نصف مخزونها الذي كان مُقدراً قبل الحرب.

وأضافت أن إيران أعادت بناء ترسانتها بالكامل في الفترة الفاصلة بين الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو 2025 وبدء الصراع الحالي في فبراير الماضي.

ووفقا للصحيفة، فقد استخدمت إيران صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة وأساليب مطوّرة لمواصلة إلحاق الضرر بالمنشآت العسكرية الأمريكية، وأجهزة الرادار، وأنظمة الإنذار المبكر في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وذكر مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون أنه، نتيجة لذلك، نُقلت العديد من الأصول العسكرية الأمريكية إلى إسرائيل، التي تُعد أكثر أماناً.

صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية دوائر الاستخبارات الأمريكية مهاجمة أهداف أمريكية

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