وزير الداخلية يقرر إبعاد مواطن أوزبكستاني خارج البلاد للصالح العام

نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الداخلية رقم 1738 لسنة 2026، بشأن إبعاد أحد المواطنين الأوزبكستانيين خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء في القرار، الذي أصدره اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إبعاد المدعو MARUFJON RUSTAMOVICH KHURRAMOV، أوزبكستاني الجنسية، من مواليد 11 نوفمبر 1980، خارج البلاد.

واستند القرار إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، فضلًا عن مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 1 أكتوبر 2026، بشأن طلب إبعاد المواطن الأوزبكستاني خارج البلاد.

ونصت المادة الثانية من القرار على تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ ما ورد به، فيما أكدت المادة الثالثة نشر القرار في الوقائع المصرية.

وصدر القرار في 5 أكتوبر 2026، وحمل توقيع اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

ولم يتضمن نص القرار المنشور تفاصيل إضافية بشأن الأسباب المحددة التي استندت إليها الوزارة في اعتبار الإبعاد متعلقًا بالصالح العام.