شرم الشيخ تحتض مهرجان زامنا العالمي للموسيقى الإلكترونية في وادي الخروم





تفقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، موقع إقامة مهرجان «زامنا» (Zamna Festival) العالمي للموسيقى الإلكترونية بمنطقة وادي الخروم بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة الاستعدادات والتجهيزات النهائية لاستضافة فعاليات المهرجان، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر الجاري، والوقوف على مدى جاهزية الموقع لاستقبال المشاركين والزائرين من مختلف الجنسيات.

ورافق محافظ جنوب سيناء خلال الجولة رئيس مدينة شرم الشيخ، وكان في استقباله عدد من منظمي المهرجان، الذين استعرضوا خطة العمل والتجهيزات الفنية واللوجستية، إلى جانب الترتيبات التنظيمية الخاصة بإقامة الفعاليات واستقبال الجمهور.

وتأتي الجولة في إطار متابعة محافظة جنوب سيناء للاستعدادات الخاصة باستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، وتعزيز مكانة شرم الشيخ على خريطة السياحة العالمية، باعتبارها إحدى أبرز الوجهات السياحية القادرة على استضافة المهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية ذات الطابع الدولي.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن استضافة مهرجان «زامنا» تمثل إضافة مهمة للمنتج السياحي بمدينة شرم الشيخ، وتسهم في تنويع الأنماط السياحية وجذب جديدة من السائحين، خاصة المهتمين بسياحة الترفيه والموسيقى الإلكترونية، بما ينعكس إيجابًا على الحركة السياحية والاقتصادية بالمدينة.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية والشركة المنظمة، وسرعة الانتهاء من التجهيزات وفقًا للمعايير المطلوبة، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التنظيمية والأمنية والبيئية، والحفاظ على الطبيعة المميزة لمنطقة وادي الخروم، لضمان خروج المهرجان بصورة حضارية تليق بمكانة شرم الشيخ السياحية.

ويُعد مهرجان «زامنا» من الفعاليات الدولية المتخصصة في الموسيقى الإلكترونية، ويستقطب محبي هذا اللون الموسيقي من مختلف أنحاء العالم. وكانت مدينة شرم الشيخ قد استضافت نسخة سابقة من المهرجان بمنطقة وادي الخروم خلال نوفمبر 2025، ليعود مجددًا إلى المدينة في نسخة جديدة خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2026، في إطار تنوع الفعاليات السياحية والترفيهية التي تستضيفها المدينة، وتعزيز حضورها على خريطة المهرجانات العالمية.