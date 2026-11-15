رسالة مثيرة من مساعد موكوينا قبل صدام الأهلي وبيراميدز في الدوري

أكد معتصم سالم، مساعد رولاني موكوينا المدير الفني لفريق بيراميدز، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، مشددًا على رفضه التقليل من حظوظ الفريق الأحمر أو اعتبار بيراميدز الأقرب لحسم اللقاء.

بيراميدز

وقال معتصم سالم، خلال تصريحات تلفزيونية، إن مباراة الأهلي وبيراميدز ستكون صعبة للغاية على الفريقين، في ظل أهمية المواجهة وقوة المنافسة بينهما على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وأضاف مساعد موكوينا أنه يعارض الآراء التي ترجح كفة بيراميدز قبل المباراة، وتعتبر أن الفريق السماوي سيدخل اللقاء لتحقيق الفوز بسهولة، مؤكدًا أن مثل هذه المواجهات لا يمكن حسمها بالتوقعات المسبقة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادلين، دون تلقي أي هزيمة، بينما يتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني بالمسابقة.

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، فيما يطمح الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة الدوري بالعلامة الكاملة.