ماكرون يدعو الدول الإفريقية إلى التوافق بشأن اختيار الأمين العام المقبل للمنظمة الدولية للفرنكوفونية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الدول الإفريقية إلى التوصل إلى توافق بشأن اختيار الأمين العام المقبل للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، مؤكدًا دعم فرنسا لهذا التوافق.

وجاء ذلك خلال مباحثات أجراها ماكرون، اليوم /الأحد/، مع الرئيس الرواندي بول كاجامي، على هامش انعقاد القمة العشرين للمنظمة الدولية للفرنكوفونية في كمبوديا، حسبما أفاد قصر الإليزيه.

كما دعا الرئيس الفرنسي، الدول الإفريقية التي تقدمت بترشيحات لهذا المنصب، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وموريتانيا، إلى إجراء مشاورات فيما بينها بهدف التوصل إلى حل توافقي، على غرار ما حدث في مناسبات مماثلة سابقة.

ومن المقرر أن تشهد القمة العشرون للفرنكوفونية، التي تستضيفها العاصمة الكمبودية بنوم بنه يومي 15 و16 نوفمبر الجاري، انتخاب أمين عام جديد للمنظمة للفترة من 2027 إلى 2030، إلى جانب بحث أولويات التعاون بين الدول الأعضاء.

وتتسلم كمبوديا رئاسة القمة من فرنسا، التي تولتها منذ القمة السابقة التي استضافتها عام 2024.