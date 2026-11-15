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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البحرين تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

البحرين تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
البحرين تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على أراضيها، بما فيها الاعتداء الذي شنته اليوم /الأحد/ بطائرات مسيرة اعترضتها منظومات الدفاع الجوي ودمرتها في سماء المملكة، وذلك بعد يومين من اعتداء مماثل بطائرتين مسيرتين جرى اعتراضهما.

و أكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين /بنا/ - أن هذه الاعتداءات تعد استئنافًا لاعتداءات إيران الآثمة على المملكة ودول المنطقة، غير عابئة بأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.. مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات تعد انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة واستقرارها.

واعتبرت الوزارة أن أي ذريعة لا تبرر الاعتداء على سيادة الدول وسلامة أراضيها، وأن حرية الملاحة والعبور (بحرًا وجوًا) في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي، ولا يخضع لإرادة أي دولة أو شروطها، كما ترفض تحويل أراضيها ساحةً لتصفية الحسابات، وتحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتبعاتها.

وأشارت "الخارجية البحرينية" إلى أن مملكة البحرين، بصفتها عضوًا في مجلس الأمن الدولي، تدعو المجلس إلى إدانة هذه الاعتداءات المتكررة، وتطالبه بتحمّل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة تضمن امتثال إيران الكامل للقرار رقم 2817، ووقف اعتداءاتها وتهديداتها في المنطقة.

وأضاف البيان أن مملكة البحرين تؤكد أن أمنها خط أحمر، وأن سيادتها غير قابلة للمساومة، وأنها ستبقى، كما كانت دائمًا، داعيةً إلى حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، وحريصةً على أمن الخليج العربي واستقراره، مؤكدة احتفاظ مملكة البحرين بحقها الأصيل، الفردي والجماعي، في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة (51) من الميثاق، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها، بالتنسيق الوثيق مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استنادًا إلى اتفاقية الدفاع المشترك التي تعدّ الاعتداء على أي دولة عضو اعتداءً عليها جميعًا، ومع حلفائها وشركائها.

وزارة الخارجية البحرينية مملكة البحرين استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة

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