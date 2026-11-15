وزير الخارجية يبحث مع ولي عهد الكويت العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ١٥ نوفمبر، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب الأمير ولي عهد دولة الكويت، وذلك في إطار زيارته إلى دولة الكويت الشقيقة لترؤس أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة المصرية الكويتية.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي قد أكد اعتزاز مصر بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون المشترك ودعم الجهود المبذولة لتطوير آليات التعاون في شتى المجالات.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية وكافة الجهود المبذولة لخفض التصعيد ونزع فتيل التوترات، ومحاولات تغليب المسارات السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى حلول توافقية شاملة، بما يجنب المنطقة مخاطر وتهديدات أي تصعيد محتمل، حيث اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين للعمل في هذا الاتجاه والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.