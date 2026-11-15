قومي المرأة يبحث مع مدير صندوق الإدمان تعزيز التعاون في حماية الأسرة

التقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي عقد بالقاهرة يومي 10 و11 نوفمبر 2026، و نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية.

وتوجهت المستشارة أمل عمار بالشكر للدكتور عمرو عثمان على مشاركته في جلسة «بناء وعي الأسرة لمواجهة صور العنف المستحدثة»، مؤكدةً أهمية دور المرأة في حماية أسرتها وتوعية أبنائها، باعتبارها شريكًا رئيساً في بناء الوعي الأسري وتعزيز السلوكيات الإيجابية، مشيرةً إلى أهمية تكثيف جهود التوعية بين النساء والفتيات بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وتداعياتها الصحية والاجتماعية والنفسية، وتعريفهن بسبل الوقاية لتجنب الوقوع في هذه المخاطر، بما يعزز قدرتهن على حماية أنفسهن وأسرهن، ويسهم في نشر الوعي داخل المجتمع والوقاية من الإدمان.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو عثمان أهمية دور المرأة في دعم أفراد الأسرة وحمايتهم، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية في التنشئة والتوعية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المجتمعية لرفع الوعي بمخاطر الإدمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة به، وتشجيع الأسر على طلب المساعدة والعلاج.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجلس والصندوق، والاستفادة من برامج المجلس المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية في تنفيذ أنشطة توعوية تستهدف النساء والأسر، إلى جانب بحث سبل دعم وتمكين السيدات المتعافيات من الإدمان، ومساعدتهن على إعادة الاندماج اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال برامج بناء القدرات والتمكين التي ينفذها المجلس.