قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يوجه بتطوير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات وتقليل الضغط على العملة الأجنبية
أحمد سعد: أتعمد القيام بتصرفات غريبة لتصدر التريند.. وبهاء سلطان لا يعرف الحقد أو المنافسة
جدول امتحانات شهر نوفمبر ..شاهد بدء إعلانه رسمياً في بعض المحافظات
قوى عاملة النواب توصي بصرف التعويضات المتأخرة في ملف التأمينات ومخاطبة الصحة لإنهاء القومسيون الطبي
إيحاءات وألفاظ إباحية خادشة .. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
وزير الخارجية يبحث مع ولي عهد الكويت العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية
بفارق 275 جنيها في الجرام.. أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم الأحد
«دي لا فوينتي» يستبعد 4 لاعبين من قائمة إسبانيا أمام إنجلترا.. وعودة يامال وويليامز وأويارزابال
بإجمالي 93 قرية .. محافظ المنيا يُعلن اعتماد تحديث الأحوزة العمرانية لـ12 قرية جديدة
أحمد نبيل مانجا يُثير الجدل بقائمة من أساطير كرة القدم عبر إنستجرام
اليونيسف: إسرائيل تضع تشديدات على دخول المساعدات ومقومات الحياة إلى قطاع غزة
الفصائل اليمنية تزعم السيطرة على معسكر خرز الاستراتيجي بمحافظة لحج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي المرأة يبحث مع مدير صندوق الإدمان تعزيز التعاون في حماية الأسرة

رئيسة المجلس القومي للمرأة مع الدكتور عمرو عثمان
رئيسة المجلس القومي للمرأة مع الدكتور عمرو عثمان
أمل مجدى

التقت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بالدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي عقد بالقاهرة يومي 10 و11 نوفمبر 2026، و نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية.

وتوجهت المستشارة أمل عمار بالشكر للدكتور عمرو عثمان على مشاركته في جلسة «بناء وعي الأسرة لمواجهة صور العنف المستحدثة»، مؤكدةً أهمية دور المرأة في حماية أسرتها وتوعية أبنائها، باعتبارها شريكًا رئيساً في بناء الوعي الأسري وتعزيز السلوكيات الإيجابية، مشيرةً إلى أهمية تكثيف جهود التوعية بين النساء والفتيات بمخاطر تعاطي المواد المخدرة وتداعياتها الصحية والاجتماعية والنفسية، وتعريفهن بسبل الوقاية لتجنب الوقوع في هذه المخاطر، بما يعزز قدرتهن على حماية أنفسهن وأسرهن، ويسهم في نشر الوعي داخل المجتمع والوقاية من الإدمان.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو عثمان أهمية دور المرأة في دعم أفراد الأسرة وحمايتهم، باعتبارها أحد العناصر الرئيسية في التنشئة والتوعية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المجتمعية لرفع الوعي بمخاطر الإدمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة به، وتشجيع الأسر على طلب المساعدة والعلاج.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين المجلس والصندوق، والاستفادة من برامج المجلس المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية في تنفيذ أنشطة توعوية تستهدف النساء والأسر، إلى جانب بحث سبل دعم وتمكين السيدات المتعافيات من الإدمان، ومساعدتهن على إعادة الاندماج اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال برامج بناء القدرات والتمكين التي ينفذها المجلس.

المجلس القومي للمرأة المرأة المرأة المصرية القومي للمرأة أمل عمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

وزير التربية والتعليم

مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

خالد طلعت يفجّر مفاجأة بشأن الهداف التاريخي لمنتخب مصر.. هل تراجع محمد صلاح عن الصدارة لصالح حسام حسن؟

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صلاح

«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟

التصالح في مخالفات البناء

نصف مليون طلب تصالح مرفوض.. ماذا ينتظر أصحاب العقارات المخالفة؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

شريف فؤاد يكشف نجاة نجله من حادث مروع

«العربية اتعجنت».. الإعلامي شريف فؤاد يكشف تفاصيل نجاة نجله من حادث مروّع: «ربنا كتب له عمرًا جديدًا»

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الأعلى للإعلام ينعي والدة الكاتبة الصحفية علا الشافعي عضو المجلس

رئيسة المجلس القومي للمرأة مع الدكتور عمرو عثمان

قومي المرأة يبحث مع مدير صندوق الإدمان تعزيز التعاون في حماية الأسرة

التضامن الاجتماعى

التضامن تشارك في الورشة الإقليمية لتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات في أفريقيا

بالصور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد