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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة يهنئ داليا إبراهيم لحصولها على جائزة القيادة العالمية في مجال الأعمال

المجلس القومي للمرأة يهنئ داليا إبراهيم لحصولها على جائزة القيادة العالمية في مجال الأعمال
المجلس القومي للمرأة يهنئ داليا إبراهيم لحصولها على جائزة القيادة العالمية في مجال الأعمال
أمل مجدى

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى الأستاذة داليا إبراهيم، عضوة المجلس ورئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، بمناسبة حصولها على جائزة القيادة العالمية فى نسخته الثالثة في مجال الأعمال (Global Business Leadership Award)، وذلك خلال فعاليات مهرجان ريادة الأعمال العالمي (Global Entrepreneurship Festival 2026)، الذي استضافته القاهرة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز، مؤكدة أنه تكريم مستحق يعكس ما تتمتع به الأستاذة داليا إبراهيم من مسيرة مهنية متميزة وإسهامات بارزة في مجالات التعليم وريادة الأعمال، مشيدة بما قدمته من جهود في دعم الابتكار وتطوير منظومة العمل وتوسيع مجالاتها، بما يسهم في خلق فرص جديدة للنمو والتطوير، مؤكدة على أن نجاح المرأة المصرية ووصولها إلى مواقع الريادة والقيادة على المستويين المحلي والدولي يمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة، ويؤكد قدرتها على تحقيق إنجازات مؤثرة في مختلف المجالات، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح.

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