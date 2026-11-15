التضامن تشارك في الورشة الإقليمية لتعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات في أفريقيا

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في "الورشة الإقليمية لتعزيز الجاهزية في شمال أفريقيا"، التي عُقدت في مصر، بمشاركة الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وممثلين عن صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والهلال الأحمر المصري، وكذلك شارك ممثلون عن حكومات الجزائر وليبيا والمغرب وتونس ومصر، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وتأتي مشاركة الوزارة في إطار دورها في دعم منظومة الحماية الاجتماعية والاستجابة للأزمات والكوارث، وحرصها على تعزيز الاستعداد المسبق لضمان وصول الخدمات والدعم إلى جميع الفئات الأكثر احتياجًا في أوقات الطوارئ، بما في ذلك الأسر والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، والمهاجرون واللاجئون المقيمون على أرض مصر.

وتضمنت الورشة تدريب محاكاة لسيناريو كارثة طبيعية تؤدي إلى نزوح داخلي وتنقلات مفاجئة عبر الحدود، حيث عمل المشاركون على اختبار آليات التنسيق بين المؤسسات المختلفة، وتبادل معلومات الإنذار المبكر، وتطوير سبل الاستجابة بما يراعي احتياجات الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

واختُتمت الورشة بتحديد مجموعة من الأولويات العملية لتعزيز أنظمة الجاهزية الوطنية والتنسيق الإقليمي.

وقد نُظمت الورشة من قبل المنظمة الدولية للهجرة في إطار البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية في شمال أفريقيا.