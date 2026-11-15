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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وحدة إدارة المشروعات بجامعة سوهاج تنظم ندوة حول كيفية الحصول على مشروعات بحثية ممولة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، حرص الجامعة على دعم البحث العلمي وتشجيع الباحثين على التنافس للحصول على المنح والمشروعات البحثية الممولة محليًا ودوليًا، بما يسهم في الارتقاء بالتصنيف العلمي والبحثي للجامعة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.

وفي هذا الصدد نظمت وحدة إدارة المشروعات بالجامعة ندوة العلمية بكلية الطب البشري، تحت عنوان «كيفية الحصول على مشروعات بحثية ممولة».

جامعة سوهاج

واوضح الدكتور محمد نصر الدين حمدون، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الطب البشري، أن الندوة تأتي في إطار اهتمام الجامعة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وتشجيعهم على إعداد مشروعات بحثية مبتكرة تسهم في مواجهة التحديات المجتمعية وتقديم حلول علمية تطبيقية.

وأضاف الدكتور رمضان صالح، مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والمحاضر بالندوه أن الندوة استهدفت تعريف الباحثين بآليات إعداد وتقديم المقترحات البحثية، ومتطلبات الجهات المانحة، وكيفية الاستفادة من فرص التمويل المتاحة.

وأكد استمرار الوحدة في تقديم الدعم الفني والإرشادي للباحثين لزيادة فرص حصولهم على المنح البحثية.

وحاضر بالندوة الدكتور أحمد حسانين، الأستاذ بكلية العلوم والمدير السابق للوحدة، والدكتور أحمد حلمي، الأستاذ بكلية الطب جامعة أسيوط.وذلك بحضور  الدكتور حاتم عمار، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد العليم، نائب مدير وحدة إدارة المشروعات.

والدكتورة أسماء نصر الدين حمدون، منسق كليات القطاع الطبي بالوحدة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

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