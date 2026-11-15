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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمانة الشباب المركزية بالشعب الجمهوري تعقد أول اجتماع تنظيمي عقب تشكيلها لمناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة

ت أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري
ت أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري
حسن رضوان

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري أول اجتماع تنظيمي لها عقب تشكيلها، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، لمناقشة خطة عمل الأمانة وآليات تفعيل دورها التنظيمي، وتحديد أولويات التحرك خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك برئاسة السيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم المركزي للحزب، وحضور كل من  المهندس محمد خليل أمين أمانة الشباب المركزية،و النائبة شذا أحمد حبيب أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والمهندس أحمد إسلام أمين مساعد أمانة التنظيم المركزية و أعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية.

تناول الاجتماع بحث آليات تطوير أداء الأمانة وتعزيز امتدادها التنظيمي بالمحافظات، وتفعيل قنوات التواصل مع الكوادر الشبابية، إلى جانب مناقشة سبل توسيع قاعدة المشاركة في الأنشطة والفعاليات الحزبية، ووضع آليات واضحة لتوزيع المهام وتكامل الأدوار بين أعضاء هيئة المكتب، بما يدعم كفاءة الأداء وتحقيق المستهدفات التنظيمية.

واستهل السيد أحمد الألفي الاجتماع بتهنئة أعضاء أمانة الشباب المركزية بمناسبة صدور القرار التنظيمي، مؤكدًا أن التشكيل الجديد يمثل بداية لمسؤولية تنظيمية تتطلب العمل الجاد والالتزام بخطط واضحة، وترجمة أهداف الأمانة إلى تحركات فعلية وأنشطة ملموسة تسهم في تعزيز حضور الحزب وتفعيل دوره بالمحافظات.

ووجه الأمين العام المساعد  بضرورة أن تكون أمانة الشباب حلقة وصل فاعلة بين الحزب والكوادر الشبابية في مختلف المحافظات، وأن تعمل على اكتشاف الكفاءات الشبابية وتأهيلها وإعدادها للمشاركة في العمل العام، مع الاهتمام ببناء صفوف تنظيمية قادرة على تحمل المسؤولية واستكمال مسيرة العمل الحزبي.

من جانبه، أكد المهندس محمد خليل أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا أكثر فاعلية لأمانة الشباب المركزية، من خلال إطلاق برامج ومبادرات تستهدف الوصول إلى الشباب في مختلف المحافظات، وتوسيع نطاق المشاركة في الأنشطة الحزبية، مع وضع أولويات واضحة للتحرك الميداني وآليات لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج، بما يترجم خطة الأمانة إلى خطوات عملية تعزز حضور الحزب بين الشباب.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة شذا أحمد حبيب أهمية إتاحة الفرصة أمام الكوادر الشبابية للمشاركة في صياغة وتنفيذ أنشطة الأمانة، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم في تطوير العمل، مشيرة إلى أن تنوع الخبرات داخل هيئة المكتب يمثل فرصة لتقديم أنشطة أكثر تفاعلًا مع اهتمامات الشباب.

ت أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهوري أحمد الألفي المهندس محمد خليل

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