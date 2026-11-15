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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البرلمان العراقي يستضيف وزير النفط لبحث تهريب الخام واستهداف حقل كورمور

لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي
لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي
أمنية رشاد الجلوي

استضافت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، وزير النفط باسم محمد خضير العبادي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والكوادر المعنية بالوزارة، لمناقشة ملف تهريب النفط والهجمات التي استهدفت حقل كورمور الغازي، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن مراسلها قوله إن الاستضافة جاءت تنفيذاً للأمر النيابي رقم 198 الصادر في 11 نوفمبر 2026، بهدف الاطلاع على تفاصيل عمليات تهريب النفط ومناقشة المعلومات والتقارير الفنية والاستخبارية المتعلقة بالملف.

وأوضح المراسل أن المناقشات تتناول عمليات تهريب النفط في مناطق جرف النصر وكركوك وإقليم كردستان، إلى جانب استعراض المعلومات المتوافرة بشأن الجهات والآليات المرتبطة بهذه العمليات.

كما تشمل جلسة الاستضافة بحث الاستهدافات التي تعرض لها حقل كورمور الغازي، والوقوف على تداعياتها الأمنية والاقتصادية، لا سيما انعكاساتها على أمن الطاقة الوطني واستقرار إمدادات الغاز في العراق.

البرلمان العراقي وزير النفط تهريب الخام حقل كورمور الغازي ملف تهريب النفط

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