مفيدة شيحة تفتح ملف الحب مع مراد مكرم.. والأخير يقع في الفخ

شهد برنامج «النهار بليل» المذاع عبر قناة النهار لايف، حالة من الهزار والمواقف الطريفة بين الإعلامية مفيدة شيحة والفنان مراد مكرم، خلال حديثهما عن العلاقات العاطفية والحياة الزوجية، في أجواء اتسمت بالعفوية وخفة الظل.

وبدأت المناوشة عندما وجهت مفيدة شيحة حديثها إلى مراد مكرم، قائلة: «أنا محتاجة منك تفتكر 3 حاجات: الفلانتين، وعيد ميلادي، وأول يوم اعترفت فيه بحبك ليا».

ورد مراد مكرم بطريقة ساخرة أثارت الضحك، قائلًا: «بصي أنا هفتكر التالتة بعد آخر واحدة دي مش هفتكرها، لأن أول يوم اعتراف فيه بكون عامل كده مع أكتر من واحدة، ومش إنتي بس».

ولم تفوت مفيدة شيحة الفرصة للرد عليه، حيث علقت بسخرية: «آه يعني هو بيرمي السنارة واللي بتيجي معاه بيدوس معاها وخلاص».

وتحول الحوار إلى وصلة من الهزار المتبادل بين مفيدة شيحة ومراد مكرم، عكست أجواء البرنامج التفاعلية، وقدمت جانبًا كوميديًا من النقاش حول العلاقات العاطفية وتفاصيل الحياة الزوجية.