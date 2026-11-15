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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد ملتقى البحوث الإسلامية لتفسير القرآن وَفق اللسانيَّات الحديثة

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
محمد شحتة

يعقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الثلاثاء المقبل بعد صلاة المغرب في مدينة البعوث الإسلاميَّة، الملتقى الرابع عشر ضمن ملتقيات (شُبُهات وردود)، التي تنظِّمها اللجنة العُليا لشئون الدعوة بالمجمع في إطار برنامج (منبر الوعي)، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغنيّ، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

ويأتي هذا الملتقى تحت عنوان: (تفسير القرآن وَفق اللسانيَّات الحديثة وخطره على العقائد والأحكام)، ويحاضر فيه أ.د. سلامة داود، عضو مجمع البحوث الإسلاميَّة ورئيس جامعة الأزهر السابق، ويدير اللقاء الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدعوة بالمجمع.

وتُنظَّم هذه الملتقيات في إطار جهود مجمع البحوث الإسلاميَّة لترسيخ الوعي الدِّيني الرشيد، وتحصين الشباب من الشُّبهات والمفاهيم المغلوطة؛ من خلال تقديم معالجة علميَّة رصينة للقضايا المثارة حول القرآن الكريم وعلومه، تستند إلى أصالة المنهج الأزهري، ودقَّة الفهم، وقواعد البحث والتحقيق؛ بما يُسهم في تعميق الوعي بمقاصد الخطاب القرآني، والتعامل المنهجي مع القراءات التي تتناول قضاياه.

البحوث الإسلامية الأزهر علماء الأزهر تفسير القرآن شبهات وردود

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