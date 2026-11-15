قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبول دمـ ـوي بعد العودة من المدرسة.. تفاصيل واقعة اعتـ ـداء مدرس على تلميذ بالصف الثالث الابتدائي في القليوبية
ازدراء الأديان وانتحال صفة.. مرتضى منصور يتقدم بـ12 بلاغا ضد أحمد عبده ماهر
رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: مصر تمتلك مقومات تعزز دورها كمركز إقليمي للتجارة
خبير لوائح عن صراع الهداف بين صلاح وحسام حسن: «فيفا» ليس جهة اعتماد للأرقام التهديفية الفردية
القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف.. وهذه عقوبتها بالقانون
انطلاق "دوري مستقبل وطن" في ديسمبر بجميع محافظات الجمهورية
متحدث اللجنة المصرية بغزة: دعم القاهرة للقطاع ساهم في إنقاذ الأطفال من الجوع
مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب إلى مالاوي
رئيس التأمين الصحي: تطوير التموين الطبي وميكنة 637 صيدلية وتوسيع خدمات توصيل العلاج للمنازل
الذهب يواصل الانهيار.. تراجع جديد اليوم وعيار 21 يفقد 1700 جنيه من القمة
طوله 35 متر .. جيش الاحتلال يزعم تدمير نفقا في جنوب لبنان
وزير الصحة يتابع مستجدات تنفيذ المدينتين الطبيتين في العاصمة الإدارية والعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر والكويت ترسمان خارطة جديدة للتعاون.. اتفاقيات ومذكرات تفاهم حتى 2028

مصر والكويت ترسمان خارطة جديدة للتعاون.. اتفاقيات ومذكرات تفاهم حتى 2028
مصر والكويت ترسمان خارطة جديدة للتعاون.. اتفاقيات ومذكرات تفاهم حتى 2028
فرناس حفظي

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد ١٥ نوفمبر، بالاشتراك مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية الكويت ، أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة، بمشاركة وفدي البلدين، وذلك لمتابعة مسارات التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد اعتزاز مصر بعمق وخصوصية العلاقات المصرية الكويتية، والحرص على الارتقاء بها إلى مستويات أكبر في إطار ما تتمتع به الدولتان من مكانة ومقومات، بما في ذلك استمرار تبادل الزيارات رفيعة المستوى على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والفنية، ودعم الدور الذي يضطلع به رجال الأعمال من الجانبين في إطار مجلس التعاون المصري الكويتي، ومتابعة تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة بما يلبي تطلعات البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين، كما جدد ترحيب مصر بالمستثمرين الكويتيين كشركاء في مسيرة التنمية.

وأكد حرص الحكومة المصرية على تذليل أية عقبات تواجه استثماراتهم، في ضوء ما تقوم به الدولة المصرية من جهود كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز وتسهيلات تنافسية للمستثمرين، ومشيداً بالدور المهم الذي تضطلع به الجالية المصرية في دعم مسيرة التنمية بدولة الكويت، واستعداد مصر لتوفير المزيد من الكوادر المتخصصة والعمالة المدربة وفقاً لاحتياجات سوق العمل الكويتي.

تناولت المباحثات مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الوزير عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ورفضها وإدانتها لأي اعتداءات تستهدف أراضيها أو دول الخليج. 

كما بحث الجانبان تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، والأزمتين السودانية واليمنية، فضلاً عن أمن وحرية الملاحة في الخليج العربي والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع التأكيد على أهمية تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية ومنع التصعيد وتجنيب المنطقة مزيد من التوترات أو المواجهات العسكرية. 

اختتمت أعمال اللجنة بالتوقيع على المحضر الختامي بشقيه السياسي والفني، وعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات التعاون ذات الأولوية، بما يمثل خارطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين حتى انعقاد الدورة المقبلة بالقاهرة عام ٢٠٢٨.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح دولة الكويت العلاقات المصرية الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

امتحانات الثانوية العامة 2027 ..قرار نهائي بشأن موعدها ومواصفاتها|ماذا أعلنت التعليم؟

صورة أرشيفية

بسبب الجديري.. مدرسة بالقاهرة تلزم الطلاب بارتداء الكمامة وتنبيه عاجل للمصابين

مشغولات ذهبية

خسارة 125 جنيها في الجرام.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد بمصر

محمد صلاح

تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح

حسام البدري

جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري

علي ماهر

قرارات جديدة من علي ماهر لفرض الانضباط داخل معسكر منتخب مصر

ام دونا

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

منتخب مصر

زكي عبدالفتاح: كنت أتمنى أن يتنازل محمد صلاح عن ركلة الجزاء لحمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

النائب محمد سمير مكي

وكيل زراعة الشيوخ: الإصلاح التشريعي ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

تعديلات قانون الكهرباء

قبل مناقشة تعديلات الكهرباء غدا.. غرامات تصل إلى مليوني جنيه ومصادرة الأجهزة المخالفة لهؤلاء

ت أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري

أمانة الشباب المركزية بالشعب الجمهوري تعقد أول اجتماع تنظيمي عقب تشكيلها لمناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة

بالصور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور
القوات المسلحة تستقبل أبطالها الرياضيين المحققين للإنجازات الرياضية في مختلف البطولات.. صور

من هي أم دونا؟ القصة الكاملة للبلوجر لي لي فؤاد بعد القبض عليها بسبب فيديو المصحف

ام دونا
ام دونا
ام دونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد