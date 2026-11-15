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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

متحدثة أممية تؤكد ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحسين واقع الفلسطينيين

متحدثة أممية
متحدثة أممية
أ ش أ

أكدت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين، مي الشيخ، ضرورة تضافر الجهود الدولية والتعامل بجدية مع الأزمة في قطاع غزة؛ لتحقيق تغيير جذري في السياسات الإسرائيلية لتحسين واقع الفلسطينيين.

وقالت مي الشيخ -في مداخلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم /الأحد/- إن الأزمة داخل القطاع معقدة للغاية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي واستهداف المدنيين بشكل يومي، محذرة من تفاقم الأزمة مع دخول فصل الشتاء وتزايد تأثيرات الطقس القاسية على المدنيين.

وأشارت إلى أن القطاع الإنساني في الأمم المتحدة بالكامل في حالة استنفار قصوى من أجل الاستجابة الإنسانية لأهالي غزة، منوهة بأنها نجحت في توفير 150 ألف خيمة ولكن تعنت قوات الاحتلال حال دون السماح لها بالدخول إلى القطاع، مبينة أن التعنت الإسرائيلي على المعابر لا يطال الخيام فقط بل كل شيء من شأنه تحسين أوضاع الفلسطينيين.

وأكدت أن الأمم المتحدة لن تتوقف عن الضغط على الاحتلال للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية إلى قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع الشركاء والمنظمات الدولية والمحلية، لافتة إلى أن التضييق الإسرائيلي يؤثر أيضا على قدرة الشركاء على العمل ومنعهم من أداء مهامهم.

وشددت على أن الأولوية الآن لتحسين الأوضاع داخل القطاع تتمثل في فتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية فورا دون تقييد والتعاون مع الأمم المتحدة لتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني، كما أن هناك أولوية أخرى لا تقل أهمية عن دخول المساعدات وهى إعادة الإعمار للقطاع بشكل يراعي حقوق الفلسطينيين في حياة أمنة ومستدامة.

المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة حقوق الإنسان فلسطين

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