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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي يكشف عن جزاء التطاول على صحابة رسول الله.. فيديو

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد شحتة

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الصحابة رضي الله عنهم يمثلون جيلًا له مكانة عظيمة في الإسلام، باعتبارهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا إلى الأمة القرآن الكريم والسنة النبوية، محذرًا من الإساءة إليهم أو الانتقاص من قدرهم.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «DMC»، اليوم الأحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف جيله بأنه خير القرون، قائلًا: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»، كما أوصى بالأصحاب خيرًا، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه.

مكانة الصحابة

واستشهد بما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصف الصحابة، أن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء لنبيه يقاتلون على دينه، مشيرًا إلى أن هذه المكانة تفرض على المسلمين احترامهم وعدم التطاول عليهم.

واستشهد الجندي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ذُكر أصحابي فأمسكوا»، محذرًا من الخوض في الصحابة بالإساءة أو التجاوز، كما ذكر حديث: «لا تسبوا أحدًا من أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أُحد ذهبًا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه»، موضحًا أن الحديث يبين عظم فضلهم وصعوبة بلوغ منزلتهم.

وأشار إلى ما نُقل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في النهي عن سب أصحاب النبي، وأن مقام أحدهم ساعة خير من عمل أحد الناس عمره كله، كما أورد حديثًا في الوعيد على من يسب الصحابة، بلفظ: «من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين».

وأضاف أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حذر من شتم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل عنه قوله: «إياك وشتم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكبكبك الله في النار على وجهك»، كما أشار إلى ما نُقل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من أن شتم أبي بكر وعمر من الكبائر.

واستشهد الجندي بقول الإمام أبي زرعة الرازي فيمن ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، موضحًا أن الصحابة هم الذين نقلوا إلى الأمة القرآن والسنة، وأن الطعن فيهم يمس الثقة في الطريق الذي وصل به الدين إلى المسلمين.

خالد الجندي الصحابة صحابة رسول الله القرآن السنة النبوية

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