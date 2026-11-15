الجيش الأردني يعلن القبض على إسرائيلي تسلل للمياه الإقليمية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم / الأحد / إلقاء القبض على إسرائيلي تسلل بحراً إلى المياه الإقليمية الأردنية، بعد رصده أثناء محاولته السباحة من الجانب الإسرائيلي باتجاه المياه الأردنية.

ونقلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان، عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن قيادة القوة البحرية الملكية رصدت، أمس / السبت / شخصاً يحاول التسلل سباحة إلى المياه الإقليمية للمملكة من الطرف الإسرائيلي.

وأضاف المصدر أن القوة البحرية تحركت على الفور إلى الموقع، وتمكنت من ضبط المتسلل وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.